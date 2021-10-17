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В Идрице началась установка памятника «Зарождение Знамени Победы»

В Идрице Себежского района началась установка памятника «Зарождение Знамени Победы». Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Первые детали конструкции уже собирают, 25 октября ожидается поставка оставшихся элементов.

По словам главы региона, работы идут полным ходом, и будут приложены все усилия, чтобы до конца года открыть этот народный памятник.

Сбор средств на создание мемориала начался в мае по инициативе Михаила Ведерникова при поддержке благотворительного фонда развития «Святой равноапостольной княгини Ольги». 23 августа известная российская певица Ольга Кормухина выступила в Зеленом театре Пскова с благотворительным концертом - все средства с билетов пошли на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы». 

Макет для памятного знака был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса. Памятник будет высотой с шестиэтажный дом.

1 мая 1945 года название посёлка Идрица в Себежском районе вошло в мировую историю, когда штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии был водружен на крышу здания рейхстага в Берлине. 

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