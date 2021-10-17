Более 2 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области за сутки

17:11, 17 октября 2021, ПАИ

В Псковской области проведено 574 432 теста на коронавирус. За сутки прирост составил 2132, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За весь период зафиксировано 54 159 случаев заболевания, выздоровели 45 727 пациентов. 846 жителей региона скончались от COVID-19.

Напомним, в Псковской области выявили два новых очага коронавируса. Всё о четвёртой волне COVID-19 читайте здесь.