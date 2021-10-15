Четвёртая волна COVID-19 - пресс-конференция в медиацентре ПАИ

10:48, 15 октября 2021, ПАИ

Четвёртая волна коронавируса накрывает Псковскую область. Насколько серьёзна ситуация? Как обстоит дело с лечением заболевших ковидом? Много ли среди них вакцинированных? Какие ещё лёгочные заболевания обостряются осенью? Как с ними бороться?

Об этом в медиацентре ПАИ рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко. Предлагаем вам текстовую версию этого разговора.

Ситуация очень серьезная

- Анастасия Викторовна, первый вопрос: как сейчас обстоит дело с работой инфекционной больницы ввиду начавшейся четвертой волны заболевания коронавирусом?

- Действительно, четвертая волна – особенная, как никогда сложная. Мы преодолели максимальный свой рубеж, это 600 коек. У нас на прошлой неделе достигало максимальное количество пациентов более 600. Каждый день в приемный покой Псков, Великие Луки порядка 200 обращений. За вчера это было 210. Огромная нагрузка идет именно на приемный покой, на экстренное звено в Пскове и Великих Луках. В Луках даже больше. Огромное количество обращений, огромное количество госпитализированных. 57 сегодня поступило, за вчера 72 человека. На сегодняшний день развернуто небывалое количество реанимационных коек, это абсолютный антирекорд – 67 реанимационных коек в Псковской областной инфекционной больнице. Фактически мы были вынуждены закрыть одно из отделений и перевести его полностью в штат реанимации. Это очень серьезная нагрузка на весь медицинский персонал как младшего, так и врачебного звена. Пациенты поступают – и это очень плохо – с большими объемами. Мы каждый день проводим аналитику: за сутки сегодняшние поступило 7 пациентов с КТ3 и КТ4, это от 60 до 100% поражения легких, на момент поступления к нам. Вчера таких пациентов было 9. И это равно реанимация. Именно поэтому мы работаем просто в условиях максимальной интенсивности, именно поэтому вынуждены были разворачивать реанимацию. К сожалению, эта волны затронула те категории граждан, которые в прошлые волны берегло, что ли, - это беременные. Небывалое количество беременных с огромными объемами поражения. У нас приняты первые роды преждевременные, на 32-й неделе беременности, пациентка очень тяжелая, мы продолжаем пытаться ее спасти, 100% поражения легких, молодая женщина. К сожалению, начали болеть дети. Вчера поступила очень тяжелая пациентка, 13 лет, с выраженным цитокиновым штормом, девочка очень тяжелая, прогноз очень тревожный. Ситуация очень серьезная, накалена как никогда. Четвертая волна – совсем иная. Она совсем другая! Клиника и те лакмусовые симптомы, специфические – пропало обоняние, вкус - все это ушло на второй план. Если такие симптомы появляются, это прогностически является хорошим признаком легкого течения. А вот дельта-штамм – патогенный штамм, нам принес симптоматику, которая ограничивается одним – лихорадкой. Пациенты высоколихорадящие, и это пациенты уже прогностически неблагоприятные. Пациент, лихорадящий более 4 суток, имеет абсолютно точно поражение легких, и изначально мы говорим о серьезных последствиях.

- Если лихорадка – это фактически единственный достоверный признак коронавируса, как человеку, который подозревает у себя заболевание, распознать, что это коронавирус?

- Все очень просто, она рефрактерная. Не поддается лечению. Парацетамол, ибупрофен, нурофен и так далее, ниже 38 не приходит в нормальные цифры. Это один из достаточно чувствительных симптомов – рефрактерность лихорадки, проводимая терапия…

- Температура всегда сопровождает заболевание?

- Да. И 80 лет пациенту, и молодой пациент, и ребенок – симптом один: лихорадка. Это мы говорим о дельта-штамме. Слава богу, есть и другие штаммы, более легкие, обоняние, вкус и так далее, они есть, их прослойка невысокая, и эти пациенты могут позволить лечение амбулаторно. Не стационар.

Вакцинироваться надо!

- Еще несколько вопросов по статистике. Естественно, один из вопросов, которые часто сейчас задаются и в социальных сетях, и обсуждаются вслух: как много среди поступающих на лечение в инфекционную больницу, обращающихся с коронавирусом к врачам, людей, которые вакцинировались от коронавируса?

- Мы провели детальнейшую статистику с февраля 2020 года по настоящее время, и я абсолютно четко могу подтвердить каждое свое слово: более 90% пациентов, доставленных к нам и госпитализированных, - это невакцинированные пациенты. Это данные абсолютно четкие, статистические, которые подтверждены не только словами пациента, но которые проверены по регистру вакцинированных пациентов.

- Как протекает заболевание у тех, кто вакцинировался? Есть ли среди них сложные случаи?

- Есть единичные сложные случаи у пациентов, у которых достоверно не выработался иммунитет. Чаще всего это касается пациентов, изначально имеющих серьезные коморбидный фон, пациентов с серьезным иммунодепрессивным заболеванием, когда мы изначально понимали, что у пациента не выработается полноценный, напряженный иммунитет. Это действительно единичные случаи. Причем у нас сейчас есть диагностика ИФА, и что мы видим: мы делаем антитела этим пациентам – и их нет! Пациент вакцинирован самой, я считаю, надежной вакциной, «Спутник V», и есть та категория пациентов, у которых, мы изначально об этом знали, не выработается иммунитет. И это подтверждается на практике.

- По-хорошему, после прививки надо бы через несколько недель сдать тест и проверить антитела?

- Да, через 2 месяца, для объективного понимания ситуации. Хотя, опять же, антитела не являются основным критерием во всем мире. Я регулярно участвую, стараюсь принимать участие в каких-то встречах с врачебным сообществом, федеральными центрами, референс-центрами. Когда мы задаем вопросы знаменитым профессорам: как быть пациентам по уровню антител? Что говорить: у нас среди коллег есть сотрудники, которые не вакцинированы, которые хотят вакцинироваться, пошли и сдали – у них иммуноглобулин М, например. Как быть? Конечно, ответ один: при любом раскладе мы вакцинируемся, антитела не играют роли. Ответ научного сообщества один.

- Но это не значит, что вакцинироваться не надо?

- Нет, вакцинироваться надо! Вне зависимости от антител. В том числе даже иммуноглобулинов М.

- В первую волну, когда начинали мы болеть, смертность и заболеваемость была ниже, кажется. Сейчас она выше, и смертность больше. Скрывалась статистика или в чем проблема?

- Мы же говорим: совершенно разная картина пациентов! Мы вынуждены разворачивать реанимацию. Такого не было никогда! Патогенный штамм, который дает молниеносное поражение легких. Пациент ухудшается за несколько часов, четверо суток лихорадка – пациент поступает к нам с 90% поражением легких.

- Это понятно, это следствие. Почему?

- Новый штамм дельта, с высокой вирусной нагрузкой. У нас есть своя ПЦР-лаборатория, где мы четко отслеживаем ЦТ, так называемый признак вирусной нагрузки, и мы видим такие цифры, которых ранее никогда не было. Это запредельная вирусная нагрузка! И такая концентрация вируса, что фактически легкие просто сгорают, давайте говорить этой фразой.

- А дети теперь стали болеть по полной программе?

- Дети болеют. У меня на 60-коечном детском отделении на конец прошлой недели было 70 детей, и это очень высокая нагрузка.

- Анастасия Викторовна, а ребенок-то выжил, у беременной на 32-й неделе?

- Да, родилась малышка, девочка, полуторакилограммовая, экстренно была передана в неонатальное подразделение детской областной клинической больницы. Слава богу, малышка с положительной динамикой. Будем надеяться.

- И вот среди 90%, которые не привиты, лежат в стационаре, среди них есть те, которые заболели второй раз?

- Есть. И более тяжело.

Легкие восстанавливаются

- И скажите еще: легкие – наше все, как сердце. Этот орган восстанавливается?

- Хороший вопрос. Фиброз. Это та тема, которая обсуждается всем пульмонологическим сообществом, не только страны, но и мира. Формируется ли стойкий фиброз? Замещение соединительной ткани. Ответ на сегодняшний день пока один: нет, легкие восстанавливаются. Только период восстановления у всех индивидуален. Обычно 6-месячный период до полного восстановления легочной паренхимы. Но тут же я вам хочу сказать. Было недавно опубликовано исследование международное о том, что пациенты, изначально вакцинированные, которые все-таки заболели ковидом, имеют меньше прогностически шансов – во-первых, переносить постковидную болезнь, постковидный синдром, то, о чем вы говорите. Уже сейчас мы констатируем, есть пациенты, которые стали практически инвалидами, причем не по легким, а по неврологической симптоматике, по психическим заболеванием, которые дебютировали на фоне ковида. А у этой категории вакцинированных граждан, которые все-таки заболели, шансы потом переносить тяжело ковидную болезнь и формировать фиброзы намного ниже. И это хороший признак.

- А много заболевших с очень большим поражением легких – 90%, 100%?

- Я начала свой доклад с этого. Каждый день мы проводим аналитику. Сегодня за сутки таких пациентов поступило 7. Вчера – 9. Это запредельные цифры. Это 10%... 72 вчера было госпитализировано, из них 9 – крайне тяжелое течение. Это равно реанимация. Оттого и летальность. Прогностически пациенты поступают очень сложные.

- Интересуетесь ли вы, при каких условиях люди заражаются? Без маски в магазинах или в лифте проехал?

- Обязательно. Обязательно проводим эпидемиологический анамнез. И пациенты откровенно признаются, что не думали, что такое возможно. В основном это семейные очаги. Заболели родственники, было семейное мероприятие, совместный ужин или совместные походы, это все-таки больше семейные очаги. Ну и, конечно, работа, нахождение на рабочих местах без масок.

- Маска на сколько процентов спасает? И можно через слизистую глаз, например, заразиться?

- Маска… Все-таки – воздушно-капельный путь – это наиболее, аэрозоли, мы это понимаем, контагиозность выше. И все-таки при ношении, правильном ношении масок, соблюдении масочного режима процент заражения намного ниже. У нас фактически не было таких случаев, единичные есть, когда пациент говорит: да вроде бы носил везде, но не понимаю, как я заразился. Есть такие случаи. Потом выясняется, что все-таки заболел муж, первый, или сестра приходила больная и так далее. Это семейный очаг. А все остальное – достоверно. Пациенты откровенно говорят, что на рабочих местах они сидят без масок.

Чем прививаются доктора

- Скажите, а врачи болеют? Какой процент заболевших у вас в больнице?

- Слава богу, на сегодняшний момент среди персонала городских учреждений нет заболевших. По крайней мере, в стационаре.

- А у вас все привиты?

- У меня привиты более 90% сотрудников. Остальные имеют медотводы, это единичные случаи. Это случаи тяжелых рецидивирующих реакций, в том числе ангиоотеков в анамнезе, и ряд беременных на ранних сроках. Потому что доктора, слава богу, тоже беременеют.

- А по ОРВИ и гриппу к вам поступают больные, есть процент госпитализированных? Или небольшой совсем?

- Есть единичные, среди деток. Среди взрослых нет. Хотя есть подтвержденные случаи гриппа, но опять же среди детей. Грипп А. Поэтому в этом сезоне очень актуальна вакцинация от гриппа в том числе.

- Анастасия Викторовна, чем ваши коллеги прививаются? От коронавируса. Бытует мнение, что экспертное медицинское сообщество старается не «Спутником» прививаться.

- Как раз-таки «Спутник V» – наиболее достоверно изученный. Все остальное – это исключительно не имеющее достоверной информации. На сегодняшний момент самое изученное – это «Спутник V».

Я еще хочу сказать по вопросам тяжести больных. Это не наши данные, точнее, не только наши данные. Это данные международные. Это данные нашего сообщества пульмонологов. Пациенты, которые на догоспитальном этапе имеют подозрение на ковид или уже болеют ковидом, принимающие антибиотики, имеют прогностически неблагоприятный исход, вплоть до летального. На сегодняшний момент мы очень заинтересовались этой ситуацией. Действительно, которые дома принимали азитромицин, панцеф, супракс, цефтриаксон и так далее. У нас недавно, как раз таки, четкий пример, все познается на практике. Молодой человек, 2 недели болел дома. За 2 недели он принял цефтриаксон, он пропил амоксиклав, он начал самостоятельно прием гормонов, молодой, до 40 лет. Доставлен к нам в крайне тяжелом состоянии, с сатурацией ниже 80, по КТ 80% поражение легких, сразу в реанимацию. Когда мы задали вопрос: как же так, кто вам назначил такую массивную антибактериальную терапию без доказанной бактериальной инфекции? Он сказал: самолечение. Не к врачам. Я связалась тут же с коллегами, подняли амбулаторную карту, обращений не было. Здесь было абсолютное самолечение, причем такое отчаянное, даже с самостоятельным назначением глюкокортикостероидов. Ни сам пациент, ни его родственники не являются медработниками. Когда мы начали эти вопросы задавать, он сам признался в том, что да, это наша вина, но сейчас за эту вину нам приходится расхлебывать. Пытаемся его спасти. Но при этом есть назначения и на амбулаторном звене, продолжают антибиотики назначать. И та история, которая в прошлом году… Ситуация почему-то кардинально не меняется. Состояние отчаяния, когда начинается подъем волны, опять все вспоминают про антибактериальную терапию в таком агрессивном формате. Хотя это слова или действительно так? Мы недавно общались с профессором Визиковой Натальей Николаевной. Она говорит: мы в Карелии смогли добиться полного исключения назначения антибактериальной терапии на догоспитальном этапе. Оставляем только в стационаре, при доказанной бактериальной инфекции. И получили намного лучше, прогностически лучше, более благоприятных пациентов, которые отвечают на терапию в условиях стационара. Повторюсь: по нашим данным, на сегодняшний момент пациенты, которые на догоспитальном этапе принимали от 1 до 3 антибиотиков, прогностически имеют неблагоприятный исход с формированием очень серьезного поражения легких, со стойкими изменениями легких, которые очень сложно поддаются терапии. Появляется момент рефрактерности именно к противовоспалительной терапии на этапе стационара.

Жалобы пациентов

- Поступают пациенты инфекционные в больницу, жалуются на то, что их закрывают в боксах и у них нет даже возможности добыть себе воды. Может, не работают кнопки вызова? Не могут вызвать того, кто им принесет воды, воды в палате нет, дверь закрыта, и они не могут выйти.

- Откуда такие жалобы? Все жалобы проходят через меня. На сегодняшний день палатная сигнализация работает в каждом боксе, в каждой палате. Нет ни одного бокса, где бы не работала система палатной сигнализации. Электронная палатная сигнализация – это самый оптимальный момент мониторинга. То, что боксы закрыты, - они должны быть закрыты, это мельцеровский бокс, у нас входят только по скудам. Это система мельцеровского бокса, который подразумевает только одно – вход и выход. Внутри – это палатная сигнализация. Водой мы обеспечиваем в условиях стационара той, которой можем, - это кипяченая вода, по СанПиНу. Если пациент хочет бутилированную воду, то, конечно же, мы разрешаем родственникам пациентов эту воду приносить. В неограниченном количестве. Все остальное предоставляется учреждением.

- Гипотетическая ситуация, развивая ту, о которой коллега говорит: звонит пациент, просит водички, к нему приходят не быстро и говорят: у нас таких, объективно, как ты, несколько сотен. Извини, потерпи, нам просто некогда. Такое возможно? Или есть какие-то сроки реакции?

- У нас пятиразовое питание – раз. Мы приносим воду, компот, чай и так далее, по меню. Плюс дополнительно вода выдается на каждый бокс. В каждом боксе есть 5-литровая вода, которая разливается по необходимости пациентами. А кнопка реагирования – просто пациенты не знают и родственники, как визжит это в коридоре. Когда кнопку нажал пациент, там такой визг стоит! Ты не можешь звук отключить, нужно дойти до пациента и там нажать кнопку отбоя.

- Если у пациента возникает жалоба, каким образом он может пожаловаться? Он лежит в закрытом боксе, допустим, на него не отреагировали.

- Это телефон. Это палатная сигнализация. Внутри каждого учреждения у каждого пациента есть такая трубка, где он вызывает.

- Я имею в виду, родственники его хотят пожаловаться… Куда им можно оставить жалобы и какие чаще всего вам поступают жалобы? Может, есть статистика…

- У нас есть рабочий сайт, он адекватный, Псковоблинфект.ру, у нас кол-центр, информационный центр по связям с общественностью, 294-122, у нас «Инстаграм», который работает круглосуточно. Количество площадок в нашем учреждении максимально запредельное, и тот формат, в котором мы стараемся работать, на опережение событий, в круглосуточном режиме, в том числе у нас заработал «ВКонтакте», который тоже живой, активный. Поэтому активно призываем писать на наши площадки. «Директ», «ВКонтакте», «Инстаграм».

Вакцинацию провалили

- Буквально на днях в сообществах обсуждалась инициатива одного из профессоров РАН, который предложил штрафовать людей за отказ от вакцинирования. Ваш взгляд на такое предложение? Что скажете, надо ли?

- Конечно, невакцинированные люди представляют угрозу, это мы должны понимать. Этот человек в ближайший период представляет угрозу для окружающих.

- Так а если человек вакцинированный, он тоже является переносчиком? В разной степени…

- Он не может быть переносчиком. Если он заболеет, то он заболеет. Вакцинированный человек переносчиком не может быть. Ковид – это не та история. Конечно, такие агрессивные меры, резкие… Надо просто доводить до людей объективную картину ситуации. Если мы будет продолжать вакцинацию, я, как врач-клиницист, главный врач крупнейшего учреждения, на которое сейчас приходится удар, я очень надеялась, что к осени не случится того, что случилось. Если вы помните предыдущие наши встречи, я очень надеялась, что до сентября мы выйдем на те целевые цифры, которые от нас просили, по-человечески просили. Потому что система здравоохранения понимала, что если будет удар, он будет гораздо сильнее. К сожалению, к сожалению нашему, мы провалили вакцинацию. Мы ее про-ва-ли-ли. И ждать чудес нам, как здравоохранению, и нашим пациентам не приходится. Потому что дельта-штамм очень агрессивный. И его тактика, как он себя ведет, как он рефрактерно к проводимой терапии, это очень пугает, на самом деле. У нас был очень хороший шанс. Коллеги – мы общаемся с Германией, с Францией – не понимают, как это так? Страна, которая имеет одну из лучших вакцин, не смогла выполнить целевые показатели. Не достигнуть тех самых 60%, а сейчас они увеличены до 80%. Честно говоря, обидно, что мы сейчас получаем результат.

Ограничения оправданны

- И еще один вопрос, который касается QR-кодов. Сейчас вводят повсеместно QR-коды. Многие говорят о том, что это в принципе недопустимо, поскольку идет некая сегрегация населения. По принципу привился – не привился. Переболел – не переболел. Насколько это, на ваш взгляд, эффективная мера?

- Если смотреть по опыту других регионов, никакого значимого эффекта, хотя попытки были. Может, какой-то процент позитивный был. Мне, как врачу, который иногда видит медотвод, и я не имею права пациенту в фазе грубого обострения бронхиальной астмы рекомендовать вакцинацию. У нас есть пациенты гормонозависимые, которые физически не могут, и они получаются ограниченные. Они и так ограниченные! Многие беременные, говорят, что на ранних сроках – как же так? И так это понятно, нельзя… Это говорит наша статистика – начали болеть те категории граждан, которые раньше были не подвержены, те же беременные, те же пациенты, у которых медотвод, они и так прогностически заболеют! Поэтому те ограничения, которые вводятся, наверное, оправданны.

- Беременным лучше по-любому сидеть дома.

- Первый-второй триместр – это медотвод, действительно, и на сегодняшний момент в нашей стране именно так, ограничительные меры. Знаете, сейчас стала не только актуальна вакцинация, а я бы хотела на этом сделать акцент, - конкретно повторной вакцинации. То, о чем говорилось, и есть момент недопонимания. Как так? У меня сертификат на год, вакцинальный сертификат, а сейчас говорят о повторной вакцинации. Так вот, этот сертификат на год, который дан, при благополучной эпидобстановке актуален год, 12 месяцев. Но при неблагополучной эпидемиологической ситуации повторная вакцинация обязательна через 6 месяцев. И с чем же мы столкнулись? И опять же мы возвращаемся к самому началу. Количество вакцинированных, которые попали в инфекционную больницу. Так вот, при проведении детального анализа выяснилось, что те самые вакцинированные, которые к нам попадают, это поставившие вакцину февраль-март. У них необходимо было делать повторную вакцинацию, они ее не сделали. Очень многие спрашивают: у меня же на год, разве можно раньше делать? Так выясняется, что не можно, а нужно! И прямо срочно: 6 месяцев стало, и нужно бежать на повторную вакцинацию. Это на самом деле так. Надо дождаться этого периода и сразу идти вакцинироваться. Пациенты реально подвержены, они выходят из 6-месячного стойкого напряженного иммунитета и становятся уязвимыми, как и любая категория граждан.

- Бытует мнение, что при ревакцинации лучше не «Спутник Лайт», а по новой комплекс «Спутник V».

- Это вот «бытует мнение»… Мы с вами должны пользоваться достоверными источниками. Для повторной вакцинации оптимален «Спутник Лайт», хотя опять же, к вопросу… Если говорим, что есть категория граждан с коморбидом, у которых изначально, как мы думаем, не сформировался напряженный стойкий иммунный ответ, с 10-кратным увеличением титра антител, то показан, действительно, полный комплекс вакцинации. Все-таки предпочтительнее пациентам, имеющим серьезный коморбидный фон, пройти повторную вакцинацию в полном объеме.

- И снова обывательское мнение, эта тема волнует очень. Человек, который вакцинировался, перенес прививку тяжелее, чем тот, у кого почти не было симптомов, - то это значит лучший иммунный ответ? Как бы чем выше температура после прививки, тем лучше?

- На самом деле, это абсолютно обывательское мнение, и нет никаких убедительных данных. Если смотреть по категориям моих сотрудников, я обращала внимание на то, что чем моложе, тем более бурно ответ – с лихорадкой до 40 и так далее. Но на деле, на выходе титр антител абсолютно, если проводить аналитику, бывает даже больше у тех, у кого не было симптомов. Это индивидуальный иммунный ответ каждого организма. Он абсолютно непредсказуем. При этом никакой результативности не несет. Это здесь и сейчас.

- Просто обидно. У кого-то под 40, а кто-то гуляет. А хочется, чтобы всем одинаково.

- Это не чип. Если бы это был чип, можно бы было запрограммировать. Но, к сожалению, у нас такой возможности нет.

Неблагоприятный период

- О других легочных заболеваниях хочу спросить. Осенью подъемы еще каких заболеваний наблюдаются? На что стоит обращать внимание людям?

- Сейчас такой неблагоприятный фон для хронических бронхолегочных больных, это пациенты с хронической обструктивной болезнью легких, которые имеют сезонные обострения. И осень – это тот самый неблагоприятный период, климатически неблагоприятный.

- Если не ошибаюсь, аббревиатура ХОБЛ?

- Конечно же, осень для наших пациентов всегда является климатически неблагоприятной. Поэтому мы всегда заранее, август – начало сентября, рекомендуем пройти вакцинацию от гриппа. Всем нашим пациента рекомендуем пройти вакцинацию от пневмококка, чтобы легче перенести этот период. Это прогностически всегда неблагоприятный период. Это и климатическое, и малое количество солнца, дефицит витамина Д уже доказанно связан с частотой обострения у наших пациентов. Всем пациентам с ХОБЛ, всем пациентам с бронхиальной астмой мы рекомендуем постоянный прием витамина Д под контролем уровня лабораторного. Сейчас на первом месте ХОБЛ, на втором месте бронхоэктатическая болезнь, с большим количеством отхождения мокроты, в осенний период, мы это все знаем. И наши больные опытные знают, те, кто длительно болеет. С бронхиальной астмой с инфекционнозависимым компонентом, потому что несмотря на то, что ковид, есть ряд подтвержденных вирусных инфекций, в частности РС-вирус в этом году, есть пневмовирус, и грипп у нас подтвержденный единичный случай. У деток. Но если они есть подтвержденные у деток, то в популяции они тоже имеют место быть. Это обычная история. Все категории инфекционнозависимых пациентов, в том числе и с хроническим бронхитом, хотя как бы такового диагноза нет, под ним обычно скрывается какая-то более серьезная причина, они все зависимы. И больные с заболеваниями верхних дыхательных путей – это больше лор-патология, это хронические риносинуситы, это инфекционнозависимый процесс. Все они у нас сейчас обостряются. Мы их готовим заранее, стараемся убедить в необходимости вакцинации, хотя, если говорить о наших пациентах, их убеждать не надо. Иногда даже приходится сдерживать. Я продолжаю активно вести приемы, в выходные дни, они приходят и говорят: Анастасия Викторовна, очень хочу вакцинироваться. Я говорю: нельзя, обострение. Сейчас обострение, мы на гормонах, мы на небулайзерной терапии, но сейчас надо потерпеть. Как раз таки нашим больным объяснять не нужно. Они знают, что такое, когда нечем дышать. Когда они не могут сделать полноценного вдоха, выдоха, и ковида они боятся больше всего и являются более комплоентными в понимании вакцинации в принципе.

Я бы хотела еще раз, раз есть такая возможность, озвучить ситуацию, которая не ясна для многих, в отношении КТ и рентгена. Последняя версия, 12-я, временных методических рекомендаций для лечения ковида от 21.09.2021 нам четко дает понимание, что методом лучевой диагностики является любой из имеющихся – это может быть рентген, это может быть КТ. Более того, КТ является информативным методом в диагностике любых объемов поражений легких, и непосредственно врач, на месте, при осмотре, например, в приемном покое областной инфекционной больницы принимает решение, что делать: рентген или КТ. Поэтому когда к нам приходят пациенты и говорят: я требую, чтобы провели КТ, я не удовлетворен результатами рентгена, - это абсолютно неверное понимание. Мы руководствуемся не только рекомендациями, но и мнением экспертов: чем меньше лучевая нагрузка, тем совсем не хуже достоверность информации. А наоборот. Поэтому надо максимально разгружать томограф, меньше создавать прецедентов лучевой нагрузки. А поверьте: эти данные неспроста. Я давно об этом говорила. Огромное количество лучевой нагрузки будет иметь неблагоприятные последствия в последующем. Когда пациенты каждый месяц, а в период болезни каждые 2 недели самостоятельно идут на проведение КТ, это не есть хорошо. Поэтому врач принимает в приемном покое, я сейчас настоятельно, просто настаиваю на четком исполнении временных методических рекомендаций, где прописано: кому мы делаем рентген, кому КТ. Есть абсолютно клинические критерии для постановки – показатели сатурации, повышение температуры, где нужно сделать КТ, чтобы получить ясность для назначения той же биологической терапии, кому достаточно сделать рентген. А в принципе есть пациенты, которым не нужно проводить лучевую диагностику. Потому что от того, что мы увидим на КТ 5%, абсолютно в тактике лечения ничего не изменится. Поэтому этот момент принимать решение должен только врач, и ни в коем случае пациентам не стоит настаивать на дополнительной лучевой нагрузке в конкретной ситуации. Спасибо большое.

- Анастасия, спасибо большое за обстоятельные ответы. Я думаю, вопросы у нас с любом случае будут еще копиться, через некоторое время мы вас позовем снова, потому что ситуация развивается очень динамично.

- С удовольствием. Очень хорошо, что была возможность встретиться.

- Коллеги, спасибо за вопросы. Всего всем доброго.

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