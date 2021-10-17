Жители Белоруссии попали в аварию в Островском районе

12:08, 17 октября 2021, ПАИ

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16 октября в Островском районе произошло ДТП с участием иностранных граждан, сообщает газета «Островские вести».

Жители Белоруссии возвращались из Новгорода на автомобиле Volkswagen Sharan. На 343-м км трассы Р-23 недалеко от деревни Смоленка 30-летний водитель решил пойти на обгон, не убедившись в безопасности маневра, и выехал на встречную полосу движения. При резком торможении машину занесло в кювет, она перевернулась.

33-летняя пассажирка получила ушибленную рану головы, от госпитализации она отказалась.