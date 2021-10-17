Правила вывоза детей за границу изменились в России

16:59, 17 октября 2021, ПАИ

С 17 октября в России действует новый порядок выезда детей за границу, пишет РИА Новости.

Для поездки одного ребенка за рубеж ему достаточно согласия одного из законных представителей, а не обоих - как было раньше. При этом родители могут подать заявление о несогласии на такой выезд и указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают выезжать детям.

Подать заявление или отозвать его можно в любом удобном территориальном органе МВД по миграции. Для тех, кто живёт за рубежом, услуга оказывается в российском посольстве или консульстве.

При этом гражданин РФ, который запретил ребенку покидать Россию, сам при желании может увезти его за рубеж. У родителя-иностранца такого права нет.

Кроме того, установлен укороченный срок отработки заявлений: теперь это два дня, а не пять, как раньше.