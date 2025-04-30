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Общество

Борис Елкин поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов пожарной охраны поздравил в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Бориса Елкина

Он подчеркнул, что задача каждого пожарного – находиться на передовой, сражаясь с огнём. Ежедневно сотрудники пожарной службы демонстрируют высочайший уровень самообладания, мастерства и человеческой доброты.

«Именно от вашей оперативности и грамотных действий зависит судьба множества людей, их домов и целых городов», – отметил глава города и добавил, что умение оставаться собранными и профессиональными даже в условиях сильнейшего стресса вызывает искреннее восхищение и бесконечную благодарность.

Он пожелал сотрудникам и ветеранам пожарной службы счастья, здоровья, благополучия семьям и близким, мира и добра, а также поблагодарил за службу и бесстрашие.

Ранее День пожарной охраны отпраздновали в Псковской областной филармонии.

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