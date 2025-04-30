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Общество

В Пскове в канун 80-летия Великой Победы подростки получили свой главный документ

В большом зале регионального УМВД в рамках празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось торжественное собрание под девизом «Я - гражданин России!», посвященное вручению паспортов 14 юным псковичам, среди которых есть и дети сотрудников органов внутренних дел. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Паспорта граждан Российской Федерации группе 14-летних горожан вручил заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов.

Юношам и девушкам вручили паспорта, флажки с символикой Дня Победы и Конституцию РФ. Затем состоялось общее фотографирование. С напутственным словом к виновникам торжества обратился ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке, председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев.

В выступлениях подчеркивалось, что паспорт — это не просто удостоверение личности. Это символ принадлежности к стране, наследнице подвига поколения победителей.

В завершение подросткам пожелали, чтобы «их поступки, стремления и жизненные достижения стали продолжением славных традиций отваги, чести и любви к Отечеству».

С музыкальным представлением перед участниками мероприятия выступили вокалисты творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области. А Образцовый детский коллектив-театр «Бенефис» представил яркую театральную постановку о войне и жертвенности «За двадцать дней до...» по известной пьесе Алексея Дударева «Не покидай меня…».

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