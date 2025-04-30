Участник СВО и сотрудник фонда «Защитники Отечества» расписались в псковском ЗАГСе

17:14, 30 апреля 2025, ПАИ

Участник СВО, ветеран боевых действий Николай Бубнов и заместитель руководителя филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Псковской области Олеся Найденко расписались в псковском ЗАГСе сегодня, 30 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

На церемонии присутствовали сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области во главе с руководителем Надеждой Васильевой, сотрудники ДОКБ, родители, друзья, сослуживцы.

«Мы от всей души поздравляем вас. С большой гордостью можем сказать, что для вашей семьи наш фонд стал мамой и папой, потому что ваши две замечательные судьбы нашли себя в фонде «Защитники Отечества» по Псковской области. Сегодня нам очень приятно, что вы нас пригласили, как самых близких людей на очень важное событие в вашей жизни. Поздравляем вас и желаем всего самого замечательного!» – сказала Надежда Васильева.

История любви молодожёнов началась с филиала фонда «Защитники Отечества», когда Олеся Найденко помогла ветерану боевых действий Николаю Бубнову.

28-летняя Олеся Найденко окончила школу № 18 имени Маргелова в Пскове и поступила в медицинскую педиатрическую академию в Санкт-Петербурге, где окончила педиатрический факультет. Сразу после выпуска начала работать участковым педиатром в Палкино, затем переехала в Псков и устроилась в областную больницу. Получила дополнительное образование и сертификат медсестры, работала в детской областной больнице. После чего начала работать в фонде «Защитники Отечества», помогая ветеранам СВО и семьям погибших бойцов в получении медицинской реабилитации и психолого-психотерапевтической помощи. В настоящее время совмещает работу в фонде и дежурства медсестрой в реанимации ДОКБ, где берёт ночные дежурства.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ















29-летний супруг Николай Бубнов родился в Пскове в семье военных. У него высшее образование, участвовал в СВО, где получил несколько ранений и пять контузий. После тяжёлого ранения долго находился в реанимации в Москве, но благодаря врачам быстро восстановился, хотя остались проблемы со слухом. Летом 2024 года он пришёл в фонд «Защитники Отечества», где Олеся Найденко помогла организовать ему приём в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии. Там ему успешно сделали операцию на барабанной перепонке. Позже будущая супруга предложила ему санаторно-курортное лечение, где он смог поправить своё здоровье. Через полгода они встретились снова, влюбились и поженились.

Сейчас Николай Бубнов принимает активное участие в спортивных и патриотических мероприятиях фонда «Защитники Отечества», в рамках проекта «Служу Отечеству» выступает перед школьниками, рассказывает о своём боевом опыте, отваге и мужестве своих боевых товарищей. Один из его лучших друзей, участник СВО, социальный координатор фонда Никита Литвинов стал свидетелем на свадьбе Николая Бубнова и Олеси Найденко.

«Наша история напоминает фронтовую. Фронтовик вернулся и нашёл свою боевую подругу, таких историй полно было ещё во времена Великой Отечественной войны», – подчеркнул Николай Бубнов.

Помимо этого, супруги подчеркнули, что Николаю значительно помогла операция и участникам СВО важно обращаться в фонд, поскольку у него хорошие возможности помочь в разных вопросах.

Напомним, что для персонального социального сопровождения участников и ветеранов СВО, а также их семей в России работает фонд «Защитники Отечества». Центры поддержки и социальные координаторы фонда оказывают содействие в получении всех полагающихся мер поддержки: социальная, медицинская и психологическая реабилитация, обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации, помощь в восстановлении документов, профессиональная переподготовка и трудоустройство ветеранов боевых действий. В Псковской области региональное отделение фонда находится на улице Льва Толстого, 31а.