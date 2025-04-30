Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 30 автомобилистов проверили в Пскове на наличие задолженности

Псковские судебные приставы и сотрудники региональной Госавтоинспекции провели плановый рейд в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

На наличие неоплаченных задолженностей проверили более 30 автомобилистов и выявили среди них должников. Сумма задолженности одного из них составила 250 тысяч рублей, другого – 80 тысяч рублей.

В отношении обоих транспортных средств были составлены акты описи и ареста. Имущество передали на хранение владельцам, но ограничения на машины снимут только после погашения полной суммы задолженности в течение десяти дней.

Кроме того, водителям раздали памятки с инструкцией по проверке себя на наличие долгов через электронные сервисы. Их можно проверить через портал «Госуслуги» или в мобильном приложении «ФССП России».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 апреля 2025

Комитет по финансам Псковской области и облсовпроф заключили соглашение о сотрудничестве
30 апреля 2025

Правдивые страницы истории: женщина с младенцем заживо сгорели в Гдовском районе
30 апреля 2025

Завершение отопительного сезона перенесли в Пскове на 12 мая
30 апреля 2025

Стал известен график работы МРЭО в Псковской области
30 апреля 2025

Профилактический рейд прошёл на реке Великой
30 апреля 2025

В Пскове в канун 80-летия Великой Победы подростки получили свой главный документ
30 апреля 2025

Участник СВО и сотрудник фонда «Защитники Отечества» расписались в псковском ЗАГСе
30 апреля 2025

Благодаря тёплой зиме псковские поисковики работали без перерывов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...