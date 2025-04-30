Более 30 автомобилистов проверили в Пскове на наличие задолженности

16:34, 30 апреля 2025, ПАИ

Псковские судебные приставы и сотрудники региональной Госавтоинспекции провели плановый рейд в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по региону.

На наличие неоплаченных задолженностей проверили более 30 автомобилистов и выявили среди них должников. Сумма задолженности одного из них составила 250 тысяч рублей, другого – 80 тысяч рублей.

В отношении обоих транспортных средств были составлены акты описи и ареста. Имущество передали на хранение владельцам, но ограничения на машины снимут только после погашения полной суммы задолженности в течение десяти дней.

Кроме того, водителям раздали памятки с инструкцией по проверке себя на наличие долгов через электронные сервисы. Их можно проверить через портал «Госуслуги» или в мобильном приложении «ФССП России».