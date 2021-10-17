Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Псковской области 18 октября

17:32, 17 октября 2021, ПАИ

С 18 по 29 октября на территории Псковской области пройдёт Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Мероприятие в регионе организует управление по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД вместе с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления. Акция направлена на привлечение внимания общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Жителей Псковской области призывают проявить свой гражданский долг и бдительность, сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области 66-16-49.

Компетентную консультацию по вопросам лечения и реабилитации можно получить по круглосуточному телефону 56-60-16 в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области».

«Ваша своевременная и достоверная информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а возможно, даже и ваших близких!» – подчеркнули в полиции.