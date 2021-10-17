Врачи рассказали, какие завтраки способствуют снижению холестерина

18:46, 17 октября 2021, ПАИ

Врачи рекомендуют заменить сладкие хлопья на завтрак натуральной овсяной кашей, варить которую стоит на миндальном молоке, а не коровьем, сообщили «Известия». По словам медиков, такой завтрак способствует снижению уровня холестерина в организме.

Овёс богат пищевыми волокнами, которые помогут вывести из организма «плохой» холестерин, а в миндальном молоке содержится много мононасыщенных жирных кислот, которые также снижают уровень холестерина.

Также медики считают, что сливочное масло может представлять опасность для организма, так как в нём много ненасыщенных жиров, а также могут быть трансжиры, если продукт некачественный. Врачи советуют заменить масло на мякоть авокадо. Этот плод снижает уровень «плохого» холестерина и помогает в борьбе с ожирением.

Тем, кто любит яичницу, специалисты рекомендуют убирать из яиц желтки, чтобы сделать блюдо полезным. Кроме того, к яйцам стоит добавить зелень и овощи.

Во время завтрака можно также выпивать стакан апельсинового сока. Растительные станолы и стерины, которые содержатся в соке, снижают всасывание холестерина в кишечнике и выводят его из организма.