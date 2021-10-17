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Общество

Эксперт рассказала об этикете общения в мессенджерах

Доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга Корягина назвала различия правил неформального и делового общения в мессенджерах и назвала табу в переписках, сообщает «Прайм».

По ее словам, в бизнес-общении нежелательно использовать идеограммы и смайлы, так как они смотрятся неуместно.

Она отметила, что в бизнес-переписке стоит проявлять сдержанность.

Корягина подчеркнула, что первое деловое общение лучше начинать с представления себя и цели обращения. Она считает, что правильный стиль общения и оперативность ответа являются не только частью проявления уважения к собеседнику, но и обязательным правилом бизнес-переписки. Сообщения не должны быть фамильярными.

Основным табу при личной переписке эксперт посчитала выражение негатива. Неприятные известия лучше сообщать во время живого общения, которое способно более точно передать тон и эмоции.

Маркетолог советует также обращать внимание на статус человека в мессенджере. Он может быть «занят», «на связи» или, например, «в отпуске», и сообщение может прийти ему в неподходящий момент.

Кроме того, эксперт рассказала, что к собеседнику необходимо всегда обращаться по имени, а также о том, что нельзя сообщать об изменениях места и времени встречи через мессенджеры.

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