«Игра в кальмара» принесла Netflix прибыль в $900 млн

21:38, 17 октября 2021, ПАИ

Netflix оценил доходы от выпуска сериала «Игра в кальмара», ставшего самым популярным проектом сервиса, почти в $900 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

89% людей, которые начали смотреть шоу, просмотрели более одной серии, а 66% зрителей посмотрели сериал полностью. В общей сложности люди потратили более 1,4 млрд часов на просмотр.

Производство «Игры в кальмара» вышло всего в $21,4 млн — около $2,4 млн за эпизод. После выхода сериала акции компании выросли на 7%.

Сериал из Южной Кореи «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса. Корейское шоу «Игра в кальмара» вышло 17 сентября и уже перешло порог в 111 млн просмотров, став самым популярным сериалом платформы за всю ее историю.

В посольстве Южной Кореи в России объяснили успех «Игры в кальмара» тем, что шоу отражает корейское общество, в картине кроется глубинный смысл, который нужно разглядеть.