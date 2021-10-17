Ученые назвали фрукт, помогающий восстановиться после физнагрузок
Регулярное употребление киви поможет уменьшить окислительные процессы в мышцах организма, что способствует избавлению от усталости, сокращает риск травм и ускоряет восстановление, сообщает Mdpi.
Чтобы доказать эффективности киви для восстановления организма, ученые разделили группы бегунов на две подгруппы по 15 человек. Одна группа ежедневно съедала по два киви, в рационе другой этого фрукта не было.
Результаты показали, что употребление в пищу киви может уменьшить негативные последствия высокоинтенсивных тренировок.
В киви находится высокий уровень антиоксидантов, которые защищают организм от окислительного процесса, что положительно влияет на здоровье.
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