Наблюдать за птицами и облаками советует сегодня народный календарь

08:01, 18 октября 2021, ПАИ

18 октября по церковному календарю чтят память святой мученицы Харитины, пострадавшей за веру в начале IV века в городе Понте на берегу Черного моря, пишет calend.ru.



В раннем детстве Харитина осталась сиротой и была воспитана добрым и благочестивым человеком Клавдием. Харитина горячо уверовала во Христа и решила посвятить служению ему всю свою жизнь. Клавдий, любивший девушку как родную дочь, поддержал это намерение и построил для нее отдельный дом, где она жила в уединении и целомудрии. Своим примером Харитина многих неверующих подтолкнула к принятию христианства.



Однажды молодую христианку оклеветали язычники, и ей пришлось предстать перед судом. Несмотря на это Харитина осталась тверда в вере и скончалась с молитвой на устах.



К этому времени на Руси уже заканчивались полевые и огородные работы, и крестьяне приступали к домашним делам. Женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. «Харитина ткала и пряла — весь дом одевала», — говорили в этот день. Девушки же собирались на вечерки, где также занимались рукоделием — пряли, вышивали, вязали. Такая работа по обыкновению сопровождалась пением.

Мужчины приступали к изготовлению валенок. Эту обувь упоминали и в поговорках. «Отстал от ночи день — запнулся валенком за пень», — говорили люди, подмечая, что день становился заметно короче ночи.



Также наблюдали за воронами и галками – если они вились в воздухе, а облака шли против ветра, то это предвещало снег, а безветренная погода сулила похолодание.