Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наблюдать за птицами и облаками советует сегодня народный календарь

18 октября по церковному календарю чтят память святой мученицы Харитины, пострадавшей за веру в начале IV века в городе Понте на берегу Черного моря, пишет calend.ru.

В раннем детстве Харитина осталась сиротой и была воспитана добрым и благочестивым человеком Клавдием. Харитина горячо уверовала во Христа и решила посвятить служению ему всю свою жизнь. Клавдий, любивший девушку как родную дочь, поддержал это намерение и построил для нее отдельный дом, где она жила в уединении и целомудрии. Своим примером Харитина многих неверующих подтолкнула к принятию христианства.

Однажды молодую христианку оклеветали язычники, и ей пришлось предстать перед судом. Несмотря на это Харитина осталась тверда в вере и скончалась с молитвой на устах.

К этому времени на Руси уже заканчивались полевые и огородные работы, и крестьяне приступали к домашним делам. Женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. «Харитина ткала и пряла — весь дом одевала», — говорили в этот день. Девушки же собирались на вечерки, где также занимались рукоделием — пряли, вышивали, вязали. Такая работа по обыкновению сопровождалась пением.
Мужчины приступали к изготовлению валенок. Эту обувь упоминали и в поговорках. «Отстал от ночи день — запнулся валенком за пень», — говорили люди, подмечая, что день становился заметно короче ночи.

Также наблюдали за воронами и галками – если они вились в воздухе, а облака шли против ветра, то это предвещало снег, а безветренная погода сулила похолодание.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

18 октября 2021

На 13% выросла заболеваемость COVID-19 в Псковской области за неделю
18 октября 2021

254 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
17 октября 2021

Учёные назвали фрукт, помогающий восстановиться после физнагрузок

17 октября 2021

Пскович упал с балкона второго этажа
17 октября 2021

Эксперт рассказал россиянам, когда лучше покупать доллары
17 октября 2021

Российская киберспортивная команда Team spirit выиграла чемпионат мира по игре Dota 2
17 октября 2021

«Игра в кальмара» принесла Netflix прибыль $900 млн
17 октября 2021

Учёные выяснили: грецкие орехи улучшают общее состояние здоровья

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...