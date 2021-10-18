Несколько галактик и туманностей сфотографировал на ночном небе астроном-любитель из Пскова

09:12, 18 октября 2021, ПАИ

Несколько галактик и туманностей сфотографировал на ночном небе астроном-любитель из Пскова Сергей Попов. Своими снимками он поделился в соцсетях.

«Начало октября в этом году выдалось на редкость ясным. Ночи радовали хорошим небом и отсутствием Луны, что позволило вдоволь поснимать объекты дальнего космоса. Осваивал новое оборудование, гидирование, в общем, было интересно. Итог вот такой: туманность Калифорния (NGC1499), туманность Сеть (NGC6995, NGC6992), галактики Боде (M81), Сигара (M82), NGC3077», - подписал свои фотографии Сергей Попов.

Туманность «Калифорния» — эмиссионная туманность в созвездии Персей. Обладает красноватым цветом, а по форме напоминает очертания американского штата Калифорния. Протяжённость туманности составляет около 100 св. лет, расстояние от Земли — 1500 св. л.

Туманность «Сеть» входит в состав туманности «Вуаль», которая является диффузной туманностью в созвездии Лебедя. Это огромный и относительно тусклый остаток сверхновой звезды, которая взорвалась примерно 5000–8000 лет назад, и за это время туманность покрыла на небе область в 3 градуса. Расстояние до неё оценивается в 2400 световых лет. Эта туманность была открыта 5 сентября 1784 года Уильямом Гершелем. Туманность настолько велика, что её части считаются отдельными туманностями и имеют собственные названия.

Галактика Сигара — спиральная галактика с перемычкой, с мощным звездообразованием в созвездии Большая Медведица. В центре галактики находится сверхмассивная чёрная дыра.

Галактика Боде — спиральная галактика в созвездии Большая Медведица. Пример спиральной галактики правильной формы, имеет хорошо выраженные рукава, доходящие почти до центра. Благодаря близости к Земле, большому размеру и активному ядру (которое может быть сверхмассивной чёрной дырой) M81 часто служит объектом астрономических исследований.