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Происшествия

Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Невельском районе

  • В результате пожара было обнаружено тело мужчины в Невельском районе
    Фото: МЧС России по Псковской области
  • В результате пожара было обнаружено тело мужчины в Невельском районе
    Фото: МЧС России по Псковской области
  • В результате пожара было обнаружено тело мужчины в Невельском районе
    Фото: МЧС России по Псковской области
  • В результате пожара было обнаружено тело мужчины в Невельском районе
    Фото: МЧС России по Псковской области

Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Невельском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Пожар случился 17 октября в 00:43 в одном из домов в деревне Трихалёво.

Прибывшие на место возгорания сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание. После тушения огня они обнаружили тело 47-летнего мужчины.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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