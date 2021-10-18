Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Невельском районе

10:46, 18 октября 2021, ПАИ



Фото: МЧС России по Псковской области



Фото: МЧС России по Псковской области



Фото: МЧС России по Псковской области



Фото: МЧС России по Псковской области







Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Невельском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Пожар случился 17 октября в 00:43 в одном из домов в деревне Трихалёво.

Прибывшие на место возгорания сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание. После тушения огня они обнаружили тело 47-летнего мужчины.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печи. Обстоятельства произошедшего выясняются.