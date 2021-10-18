Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Невельском районе
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Фото: МЧС России по Псковской области
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Фото: МЧС России по Псковской области
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Фото: МЧС России по Псковской области
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Фото: МЧС России по Псковской области
Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Невельском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
Пожар случился 17 октября в 00:43 в одном из домов в деревне Трихалёво.
Прибывшие на место возгорания сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание. После тушения огня они обнаружили тело 47-летнего мужчины.
Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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