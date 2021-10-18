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«40+» причин стать хоккеистом. Старт чемпионата НХЛ Псков

В минувшие выходные стартовал одиннадцатый чемпионат Ночной хоккейной лиги Псковской области. Более двухсот человек в более чем семидесяти матчах испытают свои силы в борьбе за путевку в Сочи. Корреспонденты Псковского агентства информации побывали на матче ХК «Евро-Керамика» против ХК «Звезда». Как сохранить улыбку, для чего нужен скотч и зачем хоккеистам музыка - смотрите в нашем неформальном сюжете.

Матч закончился ничейным счётом (2:2). На последних минутах команда ХК «Звезда» сумела сравнять счёт. Соперники недовольны результатом и планируют исправить ошибки, в свою очередь тренер ХК «Звезда» поздравил свою команду с победой.
Начало турнира было интересным, предлагаем следить за развитием событий вместе с нами.

 

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