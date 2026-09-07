«Горную клюкву» собирают в лесах Псковской области
Бруснику или «горную клюкву» активно собирают в лесах Псковской области. Как сообщают любители тихой охоты, такого обильного урожая в регионе не видели уже давно, и делятся фотографиями в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».
Видеозапись: Александр Иванов
Есть предположения, что такому количеству брусники в лесах способствовало отсутствие заморозков в период цветения. Грибники уже именуют леса Псковщины «брусничным раем» и «брусничным ковром».
«Я впервые вижу столько брусники...» – признаётся жительница Псковской области. Такой богатый урожай получилось собрать в лесах за Серёдкой.
Отметим также, что нынешняя погода создала идеальные условия для активного роста грибов: умеренные дожди и тёплая температура способствовали массовому плодоношению. В числе самых востребованных трофеев – белые грибы.
Не останавливают грибников даже размытые дождями лесные дороги – если в прошлые годы на автомобиле всегда легко можно было добраться за деревню Спасовщина, то в этот раз туда удалось доехать с большим напряжением. Да и заедают лосиные блохи. Подробнее об этом – в статье Николая Бесклёвного.
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