«Горную клюкву» собирают в лесах Псковской области

14:56, 07 сентября 2026, ПАИ

Бруснику или «горную клюкву» активно собирают в лесах Псковской области. Как сообщают любители тихой охоты, такого обильного урожая в регионе не видели уже давно, и делятся фотографиями в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

Видеозапись: Александр Иванов

Есть предположения, что такому количеству брусники в лесах способствовало отсутствие заморозков в период цветения. Грибники уже именуют леса Псковщины «брусничным раем» и «брусничным ковром».



Фото: Ольга Горячева



Фото: Павел Андреев



Фото: Павел Андреев



Фото: Павел Андреев







«Я впервые вижу столько брусники...» – признаётся жительница Псковской области. Такой богатый урожай получилось собрать в лесах за Серёдкой.

Отметим также, что нынешняя погода создала идеальные условия для активного роста грибов: умеренные дожди и тёплая температура способствовали массовому плодоношению. В числе самых востребованных трофеев – белые грибы.

Не останавливают грибников даже размытые дождями лесные дороги – если в прошлые годы на автомобиле всегда легко можно было добраться за деревню Спасовщина, то в этот раз туда удалось доехать с большим напряжением. Да и заедают лосиные блохи. Подробнее об этом – в статье Николая Бесклёвного.