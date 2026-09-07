Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Воспитатель из Пыталово представляет Псковскую область на всероссийском конкурсе в Липецке

Воспитатель из Пыталово Ирина Фёдорова представляет Псковскую область на V Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Состязание стартовало сегодня, 7 сентября, в Липецке, сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своём официальном канале на платформе MAX.

Фото из канала Веры Кондратьевой в MAX

Участниками юбилейного сезона стали 131 педагог из 87 регионов России: 85 учителей и 46 воспитателей дошкольных образовательных организаций. Организатором конкурса выступает Министерство просвещения РФ, оператором – Федеральный институт родных языков народов РФ.

От Псковской области в конкурсе участвует старший воспитатель детского сада № 1 города Пыталово Ирина Фёдорова. Первый этап состязаний («Методическая мастерская») она начнёт с презентации своих педагогических идей и авторских разработок. Сопровождает и поддерживает педагога руководитель детсада Елена Степанова.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 сентября 2026

Десятки улиц частично останутся без воды в Великих Луках 8 сентября
07 сентября 2026

Псковичка представила регион на всероссийском форуме рабочей молодёжи
07 сентября 2026

Ураганы, клубника и 12 снесённых теплиц: псковский фермер – о том, как непогода влияет на бизнес
07 сентября 2026

Жителей Псковской области призвали бесплатно привить домашних животных от бешенства
07 сентября 2026

«Вытапливается смолка»: себежанка поделилась способом сушки грибов
07 сентября 2026

Семейный бизнес без выходных: как живут и работают фермеры Псковской области в горячую пору
07 сентября 2026

Переселенцы из Эстонии рассказали о причинах переезда в Псковскую область
07 сентября 2026

«Женщина недооценена»: фермер Юлия Хвесюк – о скрытом потенциале предпринимательниц

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...