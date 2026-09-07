Воспитатель из Пыталово представляет Псковскую область на всероссийском конкурсе в Липецке
Воспитатель из Пыталово Ирина Фёдорова представляет Псковскую область на V Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Состязание стартовало сегодня, 7 сентября, в Липецке, сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своём официальном канале на платформе MAX.
Участниками юбилейного сезона стали 131 педагог из 87 регионов России: 85 учителей и 46 воспитателей дошкольных образовательных организаций. Организатором конкурса выступает Министерство просвещения РФ, оператором – Федеральный институт родных языков народов РФ.
От Псковской области в конкурсе участвует старший воспитатель детского сада № 1 города Пыталово Ирина Фёдорова. Первый этап состязаний («Методическая мастерская») она начнёт с презентации своих педагогических идей и авторских разработок. Сопровождает и поддерживает педагога руководитель детсада Елена Степанова.
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