Представитель Псковской области вошёл в число участников Всероссийского сбора молодежных советов МЧС

14:44, 07 сентября 2026, ПАИ

Представитель Главного управления МЧС России по Псковской области принял участие в первом Всероссийском сборе председателей Молодежных советов территориальных органов и образовательных организаций высшего образования МЧС России, который прошел в Казани с 3 по 5 сентября. Псковскую область на мероприятии представлял председатель Молодежного совета регионального управления Игорь Ежов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области















Движение Молодежных советов МЧС России было создано в 2026 году, и первый всероссийский сбор стал одной из первых площадок для формирования общей повестки нового объединения. В нем приняли участие более 100 представителей регионов страны.

В течение трех дней участники работали в командах, участвовали в стратегических сессиях и мастер-классах, обсуждая вопросы адаптации молодых сотрудников, привлечения и удержания кадров, развития добровольчества, а также профессионального и личностного роста молодежи.

Одной из центральных тем стала роль молодых специалистов в развитии системы МЧС России. В рамках панельной дискуссии «Молодежь как драйвер развития страны» участники обсудили возможности вовлечения молодежи в профессиональную и общественную деятельность ведомства. Отдельное внимание уделили практическим вопросам, в том числе управлению конфликтами.

Итогом командной работы стала презентация инициатив на главной сцене Международного салона «Комплексная безопасность». Молодые сотрудники представили предложения по развитию Молодежных советов, повышению вовлеченности специалистов в деятельность МЧС России и реализации социально значимых проектов.

В эти же дни в Казани прошла масштабная деловая программа салона, объединившая представителей федеральных и региональных органов власти, научного сообщества, образовательных организаций и отраслевых экспертов. Участники обсуждали совершенствование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность и гражданскую оборону, цифровизацию управления, применение больших данных и искусственного интеллекта, подготовку кадров и международное сотрудничество.

В программу вошли международные и научно-практические конференции, стратегические сессии, межведомственные круглые столы и заседания рабочих групп. Среди ключевых тем — безопасность нефтяных объектов, прогнозирование опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций, сертификация в области пожарной безопасности, медицина катастроф, безопасность Арктики и развитие информационных систем управления пожарно-спасательными гарнизонами.

По итогам сбора участники определили дальнейшие направления работы Молодежных советов. Для Псковской области участие в федеральной молодежной площадке МЧС стало возможностью представить регион на общероссийском уровне и включиться в формирование новых подходов к работе с молодыми специалистами ведомства.