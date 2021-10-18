В домах на Рижском проспекте и улице Народной в Пскове отключат воду
18 октября в связи с проведением ремонтных работ в нескольких домах Пскова возможно временное отключение водоснабжения, сообщили Псковскому агентству информации в Горводоканале.
Отключение возможно в домах по адресам: Рижский проспект, 31, улица Народная, 27 и 29.
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