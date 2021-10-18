Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем под Оренбургом
В Гае Оренбургской области семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области.
По данным следователей, спиртосодержащую жидкость девочка выпила в компании сверстников, а по возвращении домой ей стало плохо.
Девочку доставили в приёмный покой детской городской больницы города Новотроицка с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем». Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, после чего её выписали.
По факту случившегося следователи проводят проверку. Выясняется, как у компании несовершеннолетних детей мог появиться алкоголь, к тому же суррогатный.
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