Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем под Оренбургом

12:19, 18 октября 2021, ПАИ

В Гае Оренбургской области семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области.

По данным следователей, спиртосодержащую жидкость девочка выпила в компании сверстников, а по возвращении домой ей стало плохо.

Девочку доставили в приёмный покой детской городской больницы города Новотроицка с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем». Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, после чего её выписали.

По факту случившегося следователи проводят проверку. Выясняется, как у компании несовершеннолетних детей мог появиться алкоголь, к тому же суррогатный.