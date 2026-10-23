В Псковской области на треть снизилось число тяжких преступлений

13:55, 23 октября 2026, ПАИ

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Псковской области за девять месяцев 2026 года уменьшилось на 33,4 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Также, по данным ведомства, на 12,8 % снизилось число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а убийств и покушений на убийство – на 27,8 %.

Раскрываемость убийств и покушений на убийство, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, составила 100 %.

Эти данные были озвучены в ходе совещания у начальника УМВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова по итогам оперативно-служебной деятельности за январь – сентябрь 2026 года. Также Алексей Овсянников вручил ведомственные награды группе отличившихся сотрудников.