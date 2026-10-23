Украл и потерял: пскович ответит в суде за кражу денег у своей подруги

16:59, 23 октября 2026, ПАИ

Житель Пскова предстанет перед судом за кражу денег у своей подруги, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В августе мужчина распивал алкоголь в компании двух подруг. В какой-то момент компания отправилась в магазин для покупки продуктов. Одна из подруг была в состоянии сильного алкогольного опьянения и передала банковскую карту мужчине. Владелица карты попросила оплатить покупки и снять деньги. После этого компания вернулась домой и продолжила застолье.

Вечером мужчина направился домой и в кармане шорт обнаружил банковскую карту своей подруги. Он решил снять деньги с карты, поскольку знал пин-код. Сняв с карты 24 тысячи рублей, мужчина направился домой, но по дороге он потерял деньги и банковскую карту, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Первый заместитель прокурора Пскова направил в суд уголовное дело в отношении мужчины по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает альтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.