Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Украл и потерял: пскович ответит в суде за кражу денег у своей подруги

Житель Пскова предстанет перед судом за кражу денег у своей подруги, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Фото: ПАИ

В августе мужчина распивал алкоголь в компании двух подруг. В какой-то момент компания отправилась в магазин для покупки продуктов. Одна из подруг была в состоянии сильного алкогольного опьянения и передала банковскую карту мужчине. Владелица карты попросила оплатить покупки и снять деньги. После этого компания вернулась домой и продолжила застолье.

Вечером мужчина направился домой и в кармане шорт обнаружил банковскую карту своей подруги. Он решил снять деньги с карты, поскольку знал пин-код. Сняв с карты 24 тысячи рублей, мужчина направился домой, но по дороге он потерял деньги и банковскую карту, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Первый заместитель прокурора Пскова направил в суд уголовное дело в отношении мужчины по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает альтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

23 октября 2026

В Псковской области за 9 месяцев зарегистрировали пять тысяч преступлений
23 октября 2026

В Псковской области задержали трёх нетрезвых водителей-рецидивистов
23 октября 2026

Конспирация не сработала: жительница Локни в мужских сапогах обокрала чужую квартиру
23 октября 2026

Украл и потерял: пскович ответит в суде за кражу денег у своей подруги
23 октября 2026

В Псковской области на треть снизилось число тяжких преступлений
23 октября 2026

В Великих Луках возбудили дело против двух мужчин, не сообщивших о диверсии на железной дороге
23 октября 2026

В Острове мошенники выманили у пенсионерки более 9 млн рублей
22 октября 2026

BMW X3 загорелся после ДТП в Печорском районе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...