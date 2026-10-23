Конспирация не сработала: жительница Локни в мужских сапогах обокрала чужую квартиру

17:28, 23 октября 2026, ПАИ

Жительница Локни получила условный срок за кражу из чужого дома, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 18 августа около 23:00 местная жительница, взяв с собой спортивную сумку и надев мужские сапоги, отправилась к одноэтажному многоквартирному дому в Локне, в котором, по её наблюдениям, никто не проживал. Убедившись, что в окнах дома нет света, женщина сорвала навесной замок на входной двери одной из квартир, проникла внутрь и украла оттуда цепную садовую пилу, два аккумулятора от триммера и ковровую дорожку.

С похищенным имуществом она скрылась с места преступления и распорядилась им по своему усмотрению. Общий ущерб составил более четырёх тысяч рублей.

В судебном заседании женщина полностью признала вину в совершении преступления, а также указала на своё раскаяние в содеянном и принесение извинений потерпевшей. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал также наличие на иждивении четверых малолетних детей и активное способствование раскрытию преступления.

Приговором суда жительница Локни признана виновной в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор может быть обжалован.