Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Треть жителей Псковской области хочет усилить меры по борьбе с коронавирусом

В Псковской области усиление мер по борьбе с коронавирусом поддерживают 35% опрошенных. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Переводите людей на удаленную работу — освободится общественный транспорт, вот и снизили проценты заболевших. Иначе это не работает. Большинство заболевает либо по дороге на работу/с работы в общественном транспорте, либо на рабочем месте», - отмечают опрошенные. При этом 49% респондентов в регионе выступили против, а 16% жителей затрудняются ответить.

Чаще всего о необходимости усиления противовирусных мер говорят жители Челябинска и Самары (по 37%): «Повсеместная вакцинация!»; «Нужен коллективный иммунитет». В Воронеже, Екатеринбурге и Уфе необходимость усиления мер защиты от COVID-19 очевидна для 31% опрошенных: «Всем чихать на коронавирус, надо сильно все ужесточать». На введении новых мер защиты и профилактики настаивают и 29% нижегородцев. В Волгограде, Казани и Новосибирске усилить работу по борьбе с распространением инфекции считают крайне необходимым по 27% опрошенных, в Красноярске — 26%.

В Москве усиления мер хотела бы четверть респондентов: «Люди расслабились, ходят без масок, много болеющих, чихающих и кашляющих». В Санкт-Петербурге — 24% опрошенных: «Переводите людей на удаленную работу — освободится общественный транспорт, вот и снизили проценты заболевших. Иначе это не работает. Большинство заболевает либо по дороге на работу/с работы в общественном транспорте, либо на рабочем месте».

В Омске сторонников усиления мер также 24%. В Перми — 21%. Меньше всего согласных с ужесточением противовирусных мер — в Ростове-на-Дону и Краснодаре (19 и 20% соответственно).

Время проведения: 1 – 12 октября 2021 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

18 октября 2021

Скончалась депутат Псковской гордумы Светлана Андреева
18 октября 2021

Глава Пскова приняла участие в обсуждении вопроса по благоустройству двора на улице Юбилейной
18 октября 2021

Псковичей призывают не платить соседям за услугу по обращению с ТКО
18 октября 2021

Треть жителей Псковской области хочет усилить меры по борьбе с коронавирусом
18 октября 2021

Улицу Снятную в Пскове приводят в порядок
18 октября 2021

Более 34 тысяч россиян заболели COVID-19 за сутки
18 октября 2021

Более 218 млн человек в мире вылечились от коронавируса
18 октября 2021

До +9 градусов ожидается в Псковской области 18 октября

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...