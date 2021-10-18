Как правильно брать кредиты – круглый стол в медиацентре ПАИ

14:19, 18 октября 2021, ПАИ

- Мы решили провести целую серию круглых столов, связанных с финансовой грамотностью, потому что тема, мягко говоря, актуальная. Во-первых, мы все это видим по количеству статистики совершаемых мошенничеств с финансами наших земляков, и во-вторых, с этого года, и об это мы тоже сегодня поговорим, в школах Российской Федерации, и в Псковской области, конечно, начали преподавать основы финансовой грамотности. Чтобы не расплываться совсем широко по теме, потому что тема очень широкая про финансовую грамотность, об этом можно говорить долго и читать целые курсы лекций, мы сегодня решили сосредоточиться на двух моментах. Первый: немножко поговорить про эту инновацию в российском образовании школьном. И вторая тема – поговорить о кредитах. Потому что сейчас единицы взрослых совершеннолетних граждан в Псковской области, в России не пробовали или не имеют разного рода кредитов. Поговорим о том, как правильно их брать, на что надо обращать внимание, какие рекомендации экспертное сообщество дает на этом поле. Регламент у нас такой: мы обычно укладываемся в час, я обойдусь без отчеств, с вашего позволения, так будет короче, вы можете друг к другу обращаться когда захотите, у нас живой разговор, это не официозное мероприятие. Буду рад, если вы будете какие-то вопросы друг другу задавать сами, потому что вы в ситуации, в теме гораздо глубже, чем я. Буду с вами сегодня разговаривать, скорее, как обыватель, никак не эксперт. Предлагаю начать с нашего уважаемого держателя банковского сектора, с регулятора банковского сектора, с представителя Центробанка Российской Федерации Сергея Иванова. Собственно говоря, Центробанк, его псковское отделение тесно связано в этой инновацией – преподавание финансовой грамотности в школах. Можете рассказать, что это такое, чему там будут учить, и каким боком Центробанк в этой большой, обширной программе?

Сергей Иванов, заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центробанка Российской Федерации: - Спасибо, я со второй части начну. Расскажу о том, что Банк России уже много лет занимается вопросами финансовой грамотности населения, и в своей работе он ориентируется не только на школьников, а на людей очень разного возраста. Есть и программа для дошкольников, это и программа для студентов, для людей старшего возраста, для военнослужащих, для субъектов малого и среднего бизнеса. Если мы говорим о школьниках, да, действительно, со следующего года у нас вступает в действие новый стандарт получения начального общего образования, и преподавание элементов основ финансовой грамотности станет обязательным с 1 по 9 класс. Для нас это приятное известие, поскольку не секрет, что мы все, наши дети в том числе, каждый день сталкиваемся с деньгами, деньги сейчас преимущественно безналичные, в форме электронной. Это связано с применением и необходимостью использования определенных технологий, и поэтому очень важно, чтобы основы финансовой грамотности наши дети получали как можно раньше. И в перспективе мы, конечно, понимаем, что те будущие поколения, которые будут заниматься изучением вопросов финансовой грамотности, они будут более подготовлены к жизни, в какой-то степени будут лучше уметь планировать свои бюджеты, свои сбережения, свои расходы. И тем самым всем станет от этого только лучше. Поскольку, действительно, есть проблемы с финансовым мошенничеством, и мы знаем, что дети, по нашему нынешнему законодательству, уже в 14 лет имеют право самостоятельно открыть свой собственный счет и всеми финансовыми продуктами фактически пользоваться. Поэтому что касается школ – то да, ожидаем от этого, по крайней мере в среднесрочной перспективе, качественного улучшения этой ситуации.

- Среднесрочная – это наши дети подрастут, и ситуация улучшится? Подозреваю так. По поводу мошенничества. Александр Волков, который тесно имеет дело с сегментом преступлений в сфере экономики – расскажите, пожалуйста, что у нас в Псковской области происходит. У меня такое ощущение, что у нас очень богатое население, очень легко расстается со своими накоплениями, и как-то очень просто это происходит.

Александр Волков, начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области:

- Есть два вида мошенничества в сфере кредитования. Когда потерпевшим становится кредитная организация – недобросовестные заемщики, физические или юридические лица берут кредиты, изначально не собираясь возвращать.

- Это очень грамотные граждане, их не надо подковывать финансово, судя по всему.

А.В.: - Есть и такие. В последнее время даже появляются организации, которые консультируют граждан по этому поводу: как можно взять кредит, особенно кто уходит в банкротство, даже оказывают такие услуги. Если человек должен был, например, несколько сот тысяч рублей, предлагают взять максимально, до 2 млн. У нас такие обращения поступали. И ему все равно, сколько потом с него денег спишут, 500 тысяч или 2 млн. И за это берут свой процент. И действуют почти на законных основаниях такие консультанты. Но есть и другой аспект, когда потерпевшими становятся сами граждане. Когда путем использования информационно-телекоммуникационных технологий берут кредиты на их имя, оформляют, и граждане даже сами в этом не участвуют. Кто-то добровольно называет какие-то пароли от своих аккаунтов, кто-то вообще об этом не знает – ситуации бывают различные. И в неделю таких регистрируется от десятка до двух десятков заявлений, поступают в органы внутренних дел.

- То есть, вообще не единичные случаи?

А.В.: - Не единичные, таких не менее сотни в год регистрируется.

- А по возрасту этих обманутых граждан есть какая-то статистика? Пожилые люди или люди разного возраста?

А.В.: - Вообще разного. Есть как финансово неподкованное, неграмотное в этом плане население, но попадаются и работники бюджетных учреждений, сотрудники банка ведутся на уловки мошенников. Даже работники правоохранительных органов, те, кто с этим борется. Я недавно прочитал, недавно «Финико» обанкротилась, так 90% потерпевших отдали туда свои денежные уже после возбуждения уголовного дела. Все равно эти фигуранты продолжали вводить людей в заблуждение: кто нас не бросит, а будет продолжать вливать в нас деньги, тому мы все вернем. И 90% потерпевших шли туда после возбуждения. 60% из них имели высшее образование. Совершенно разные слои населения.

- Печальная статистика. А есть какие-то данные, как журналист спрошу, на какую самую большую сумму у нас в Псковской области кого-то нагрели?

А.В.: - Где-то около 2 млн. Самая большая сумма была. Физическое лицо. Берут кредиты. Кто-то добровольно, кто-то недобровольно. Звонят мошенники и говорят, что на вас пытаются оформить кредит, и надо перевести деньги на безопасный счет. И они сами выполняют эти действия, сами на себя оформляют кредиты, отдают миллионы.

- Понятно. Светлана Андреевна, рассказывают страшные вещи, и когда мы смотрим новости, очень часто люди старшего возраста становятся жертвами таких махинаторов. В вашей практике, среди ваших коллег есть ли такие люди, были ли прецеденты, когда знания, которые вы, благодаря вашему проекту по финансовой грамотности, даете своим коллегам, пригождались? Звонят, пытаются развести, а им говорят: нетушки.

Светлана Мельничук, председатель Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России: - Я здесь с одной стороны, типичный представитель старшего поколения, обыватель, как вы сказали, то есть тот человек, на которого распространяется забота о том, чтобы оградить нас от всяких неприятностей и переживаний. А с другой стороны, как организатор, представитель общественной организации, которая поставила перед собой цель сделать все возможное, чтобы как можно меньше было огорчений. Этим мы занимаемся довольно продолжительное время, уже 6 лет работает у нас факультет правоведения, у нас уклон в основном на право, а теперь еще такая ситуация, когда появилась новая опасность. Как вы говорите, действительно, появилось очень много проблем, связанных с мошенничеством. Значит, надо заниматься этим вопросом. Я должна сказать, что особо страшных случаев среди членов нашей организации не было. Но очень много различных моментов, когда мы действительно наивные, доверчивые, отзывчивые и откликаемся на любую бумажку, которую нам присылают. И мы тут же реагируем и, исполнительные, бежим сразу же платить, вместо того, чтобы чуть-чуть подождать. Это тоже есть. Но проблему эту надо решать. Задача не зря, этой стратегией по финансовой грамотности настолько плотно стали все заниматься. Нам очень приятно, что все банки стали, сначала Сбербанк. Сбербанк очень активно работал. У них был класс оборудован для обучения, потому что финансовая грамотность и прочее безусловно связаны с использованием Интернета, с пользованием компьютером. Они предоставили класс, они учили, они обучили нас пользоваться терминалами. 5 лет назад это было нам так сложно и так страшно, у нас были такие нервные издержки, когда мы подходили к этим терминалам! Мы прошли этот период. Но Сбербанк что-то охладел к нам, прямо скажем. Мы очень тесно сотрудничали, 5 лет подряд, с Россельхозбанком. У нас были совместные мероприятия, совместная учеба, совместные занятия. Промсвязьбанк откликался на все наши вопросы, предлагал свои занятия. То есть, мы учились. Мы учились и, может быть, из-за того, что мы учились, мы стали чуть подготовленнее. А последние года 3 у нас с вашим банком – это Банк России. Это неоднократные посещения ваших офисов и замечательный ваш музей, в рамках которых проводились не только осмотр ваших экспонатов, а и учеба. Это на самом деле было. А в последнее время, о чем я и говорила: ваш банк очень серьезно подходит к этим вопросам, помощи пенсионерам в этих вопросах. И еще что бы я хотела отметить положительное: на мой взгляд, в настоящий момент, когда есть ограничения, те печатные издания, которые у вас издаются, особенно не любим мы читать мелкие тексты. Но если плакат красочный, они расхватывают эти плакаты, они вникают в них. Побольше бы таких плакатов. Больше, чем результат, лучший достигнутый, возможно. На данном этапе. А дальше пойдут уже другие проблемы. Поэтому учимся, стараемся сделать все возможное, чтобы для людей это было доступно. Переживаем сейчас проблемы, связанные с ограничениями, понятно. Но этот период, наверное, дается нам для того, чтобы мы подготовились. Закончится, возможно, будет более мягкий климат в этом отношении, и мы должны посадить людей за парты, в группы, потому что другие варианты… Вот сейчас вы запустили, и это замечательно. Представьте себе, что даже я – заставить себя прийти, сесть и поработать, это же надо очень большие над собой усилия! А пожилые люди? Они сейчас еще в положительных эмоциях, и будут смотреть разное, что им в жизни не пригодится, но заставить. Вывод какой: только малыми группами посадить, проработать, когда возникают вопросы – они тут же решают свои проблемы. И очень важна такая адресная помощь людям, когда возникает проблема, и люди тут же ищут, как решить эту проблему. И они должны знать, куда обратиться за решением этой проблемы, кто им может подсказать, куда направить. Для этого у нас общественная приемная, мы тоже стараемся работать. Сейчас надо очень-очень готовиться к тому, чтобы при первой возможности атаку делать во всех отношениях. И варианты, которые вы предлагаете, и печатные издания, и встречи, и возможно, даже какие-то социальные рекламы. Не та, которую показывает Бабкина социальную рекламу, кредит в Россельхозбанке, в вашем банке? Бабкина – потому что внуки, их надо растить. Вот тут я бы очень возражала. Нужно сказать: 100 раз подумайте, взять ли кредит? Особенно пожилые люди. Подумайте, насколько это вам необходимо. Насколько вы защищены? И для каких целей? Сейчас очень большая проблема, когда пожилые люди идут навстречу своим внукам, детям, не вникнув, берут кредит на себя, ставят себя в тяжелейшую ситуацию. Такой случай у меня конкретно был совершенно недавно. Мы разбирались, насколько смогли – помогли, но очень переживаем за исход этого дела.

- Спасибо, Светлана Андреевна. Смотрите, как мне ситуация сейчас видится. Мы финансово образовывать людей начинаем с двух концов – сверху, со старшего возраста, и детей – снизу. А экономически активная прослойка населения, моего возраста, например, финансовым образованием занимается самостоятельно или вспоминает, как нас в детстве учили. Сами себе нарисовали игру в монополию, или мама за хлебушком послала, дала какую-то копеечку – вот и вся финансовая грамотность. Поэтому я сейчас представителям банка хочу задать банальные, простые вопросы. Сейчас очень часто в приложениях, в том числе и банковских, вылетает такая история – запрос на получение собственной кредитной истории. Что это такое? И насколько она: а – важна для гражданина, понимать, что это такое и зачем она ему нужна, б – насколько кредитная история важна для банка, который собирается дать человеку кредит. Можете об этом рассказать?

Сергей Кононов, заместитель директора Псковского филиала Россельхозбанка: - Я коротко расскажу, что касается отдельных IT-платформ каждого банка. У каждого банка своя, регулятор нам может рассказать, как можно просто, даже не имея на IT-платформе того или иного банка, взять и получить информацию о своей кредитной истории. Это история, которая связана как раз с получением информации через сайт Центрального банка. Определенные банки, ведущие банки нашей страны имеют возможность делать через свои приложения, как вы сейчас сказали, а у некоторых банков такой возможности нет. Собственно, клиент может сделать это через сайт Центрального банка. Для чего нужна кредитная история? Объективно, это понимание, грубо говоря, прошлой жизни в части каких-то заимствований, в части взаимодействия с банком по кредитным операциям и, соответственно, оценка того или иного человека по его прошлым взаимодействиям с банком, на предмет того, как он правильно, как он своевременно производил обслуживание своего долга. Исходя из этого, как один из моментов, банк оценивает его на предмет возможной платежеспособности в будущем. Именно исходя из того, когда клиент пришел и изъявил желание получить кредит. Это один из этапов оценки клиента, который обратился в банк, допустим, за кредитными средствами. Есть еще другие моменты, связанные с оценкой того или иного клиента. Смысл состоит в одном: что это как для человека понимание его прошлого в отношении со всеми кредитными организациями, так и возможность оценки его на будущее. Возможность его получения кредита, возможность получения кредитных средств, одобрение той или иной кредитной карты, в любом банке. Вообще она существует, она есть.

- Гражданину тоже надо, чтобы оценить собственный потенциал, дадут ли ему кредит, кредитную карту, видя, что у него кредитный рейтинг ниже среднего и понимая, что ему лучше не обращаться, а то получится еще один отказ, и кредитная история еще больше ухудшится. Или я не прав?

С.И.: - Нет, если мы ведем разговор о том, кто может получить кредит, то, как я сказал, кредитная история влияет на результат, на положительное решение и принятие решения о выдаче кредита. Но есть еще другие моменты, связанные с текущей деятельностью, связанные с тем, где человек работает, не работает. Я сейчас немного примеров приведу. У нас сейчас самый добросовестный заемщик – это люди пенсионного возраста. Объективно и четко понимаем, что порядка более 70% - это наши клиенты, которые исправно платят, которые имеют минимальную просроченную задолженность. Соответственно, эта категория лиц, видимо, того поколения, которое приучено все делать вовремя, чтобы нигде ничего не нарушить. Как правило, к этой категории лиц у нас очень положительное отношение. То, что касается работающих клиентов, те, которые не имеют работы, те, которые имеют какие-то негативные взаимодействия с правоохранительными органами, которые имеют какие-то негативные информационные поводы, которые тоже анализирует банк, в части текущей истории, истории свежей, взаимодействия с финансами. И он может быть даже просто поручителем кого-то, и сам он в принципе забыл, клиент, когда он 5 лет назад поручался за кого-то, а этот человек соответственно допустил просрочки, судебные разбирательства были и так далее. И у него желание есть, а по факту он не понимает, почему отказ. Я могу много рассказывать на эту тему, но вот вкратце… Чтобы получить кредит, есть 5 пунктов. Надо: а – иметь платежеспособность, математика реальная, позволяющую платить по долгам того кредита, который он возьмет; б – иметь работу, в данном случае она тоже должна быть связана с официальным поступлением денежных средств, или источник дохода любой, как у пенсионера это пенсия; дальше – не иметь проблем с правоохранительными органами; не иметь долгов по всем возможным вариантам: коммуналка, любые другие вещи, выставленные из штрафов, налогов, пеней и так далее, все должно быть в срок произведено, оплачено клиентом. Банк оценивает по разным критериям, в том числе и по этим, и в совокупности, так называемая скоринговая система, и в совокупности скоринг дает одобрение в том или ином случае, и может человеческий фактор включаться, и уже вопросы позадают, и после этого принимается решение о кредите. Банк – Россельхозбанк долгое время находился в таком состоянии, когда были выданы кредиты достаточно большому количеству населения, когда использовали схемы мошеннические. Сейчас мы работаем в системе именно скоринга, скоринг – обработка автоматическая, и очень жесткие требования к клиенту, именно к заемщику, у нас очень жесткие требования. Но если у нас клиент приходит, он получит у нас по процентам, я считаю, проценты у нас в рынке, можно даже сказать, ниже рынка. И поэтому получается, что те, кто – банки или финансовые организации – предлагают минимальный процент, смотрите осторожно. Почему такой минимальный процент? Или наоборот: почему не требуют документы, почему не относятся как банки? Первые в десятке государственные и полугосударственные банки очень серьезно относятся к тем критериям, к тем пунктам, о которых я сказал. Значит, здесь есть какие-то моменты, связанные с возможной долговой нагрузкой в будущем. Человек не знает, ему деньги здесь и сейчас нужны, а потом выходит, что 30, 40, 50, 60% годовых, или даже в день проценты идут. И потом люди не могут из этой долговой ямы выбраться. Поэтому перед тем, как брать кредит или выбрать какой-то вариант заимствования, нужно посмотреть рынок и проанализировать его немножко. Потом уже принять решение, куда идти. И лучше сходить в один, во второй, в третий банк и для себя уже потом понять, на чем остановиться. И, конечно же, выбирать нужно, в том числе, и по отзывам, в том числе, по информации, которая есть в СМИ, не бросаться в первые попавшиеся микрофинансовые организации. Может быть, тоже представитель регулирующего органа скажет, как влияет именно те заимствования микрофинансовых организаций на кредитную историю. Это интересный вопрос. Наверное, население у нас вообще не знает, как это происходит. Но не в рамках этого круглого стола.

- Спасибо большое, Сергей. Хочу Юле перекинуть мячик. Вот Сергей обозначил – не иметь долгов по коммуналке, я этому сильно удивился, у меня все время долги по коммуналке, мне все время охотно дают кредиты. Допусти, такая ситуация: я не работаю, у меня нет стабильного дохода, мне условно 40 лет, но у меня есть много-много дорогой недвижимости. Теоретически, у меня есть финансовая подушка безопасности, имущество, которое можно продать в счет погашения в отношении кредита. Мне, такому человеку, дадут кредит или нет?

Юлия Пестрякова, заместитель директора Операционного офиса Псковский банка «Открытие»: - Спасибо за вопрос. Смотрите: если мы рассматриваем потребительский кредит, беззалоговый, без обеспечения, клиент обязательно должен быть трудоустроен, и он обязан подтвердить свой доход. Если есть в собственности что-либо – имущество, это не рассматривается для одобрения кредита, это уже будет другая форма кредита. Есть кредиты именно под залог имущества, они здесь будут влиять. А здесь мы рассматриваем именно платежеспособность, добросовестность клиента именно для выдачи потребительского кредита, просто денег. Если коротко отвечать на ваш вопрос – нет. Вам не дадут кредит, если вы не сможете подтвердить свой официальный доход и показать банку, что… Вы обязаны показать, что вы работаете, на предыдущем месте работы не менее года, эта организация должна работать в принципе не менее трех лет, и добросовестно работать. Опять же, если вы работаете у какого-либо ИП, который имеет долги по налогам, это сразу выступает стоп-фактом и сказывается также негативно. Третье – если у вас кредитная история хорошая или плохая, опять же если вы… Как Сергей сказал про микрофинансовые организации: они крайне негативно влияют, любое обращение в микрофинансовую организацию крайне негативно влияет на кредитную историю.

С.И.: - Я немножко заступлюсь за микрофинансовые организации, их все ругают. Здесь в чем дело? Это как и кредит. Кредит – это хорошо или плохо?

- Наверное, хорошо. Часть жизни.

С.И.: - Для кого-то это хорошо, и при правильном, умелом использовании. Для кого-то это катастрофично. То же самое и с микрофинансовыми организациями. Рынок… Существуют ситуации, когда по ряду обстоятельств человеку, условно, нужно перехватить 10 тысяч на 3 дня. И возможны ситуации, когда обращение в микрофинансовую организацию будет оправданным. На рынке должны быть представлены все – и микрофинансовые, и кредитные организации, и больше банки, и маленькие банки. Не соглашусь, что микрофинансовые – это плохо. Это не плохо. Просто нужно всем уметь пользоваться. Мы возвращаемся к финграмотности. И коллег в какой-то степени дополню. Да, действительно, у нас существуют законодательные требования, которые вытекают из нормативной базы Банка России, те, которые касаются оценки кредитных рисков, ограничения кредитных рисков, которые принимают банки. Но все банки разные. У каждого банка своя модель. Кто-то не выдаст кредит в вашем случае. А кто-то пойдет на это. Плюс у банков разные стратегии. Кто-то активен и агрессивен, скажем так, и выдает кредиты проще, меньше документов требует. Но там будут риски выше, ставка, как правило, будет повыше. Уже закладывается в ставку какая-то вероятность того, что какая-то часть не вернется. Кто-то подходит более щепетильно. И здесь клиент должен всегда понимать, нужно сравнить. Сейчас есть площадки Маркет-плейс, посмотреть условия. Поэтому принятие решения о взятии кредита – это решение ответственное, нужно взвесить все за и против, нужно просчитать свои возможности, какие-то форс-мажоры, и при умелом использовании…

- Кстати говоря, по поводу микрофинансовых организаций. Я обратил внимание, что многие крупные банки стали предлагать продукты – короткий кредит, перехватить до зарплаты. На месяц кредит выдается, до 30 тысяч, в одном из крупных банков. По крайней мере, в онлайн-приложениях у меня всплывает эта история. Они начинают, судя по всему, заходить на эту поляну микрофинансовых организаций. У меня следующий вопрос: грамотное соотношение между вашим доходом и объемом кредита, кредитования, которое от вашего ежемесячного дохода вы можете платить. Какое оно сейчас? Условно говоря, получает человек 30 тысяч рублей, я беру Псковскую область, ориентировочная средняя зарплата по области. Какой максимальный кредит такой человек может себе позволить?

С.И.: - Давайте я подскажу. Такую формулу… Может быть, оно будет полезно нашему населению. Все очень просто. Ваш доход, ваш прожиточный минимум, мы все его прекрасно понимаем, сколько иждивенцев в семье, мы их должны кормить – это тоже понятно, соответственно, сколько будущий платеж по кредиту, и сколько у вас остается. Все эти суммы сложить, и должно быть понимание, что вы должны себя кормить, семью кормить, платить по кредиту и какая-то небольшая дельта, которую вы оставите на всякие нужды. Все. Арифметика такая.

- Очень простая арифметика, Сергей. Но знаете, в чем дело? В том, что если бы банки тоже следили за этой арифметикой, и не давали бы кредиты таким людям, было бы замечательно. Потому что масса примеров, когда у человека 30 тысяч зарплата, в семье 4 человека, 2 ребенка, муж или жена, общий доход на семью 50 тысяч рублей, а ему спокойно одобряют кредит под 20 тысяч в месяц. Легко посчитать, что ежемесячный доход на члена семьи после выплаты кредита получается ниже прожиточного минимума. Но при этом банк дает такой кредит! Более того, вслед за этим банком этому человеку сыпется куча предложений самого разного вида – СМС-ками или еще как-то – взять еще кредит. Поэтому у меня вопрос и к вам как представителям банка, насколько, с вашей точки зрения, честно соблюдать арифметику кредитозаемщикам, и не очень честно соблюдать банку. Вопрос тоже к регулятору. Следит кто-то за этим?

С.К.: - Я забыл еще один момент. Наличие кредитов и кредитных карт других банков. Это все тоже в эту же формулу.

- Давайте сразу поясним, что кредитная карта банками рассматривается как взятый кредит. Даже если у вас есть кредитная карта на 50 тысяч рублей, и на ней лежат деньги, это все равно взятый кредит, даже если вы им еще не пользовались.

С.К.: - Да, как правильно упомянул Сергей, абсолютно точно, у разных банков свои подходы к оценке платежеспособности клиента. Так если говорить о Россельхозбанке, и взять тот пример, который вы привели, мы в этом случае кредит не даем. У этого клиента отрицательная платежеспособность. Мы не можем дать ему кредит. Он или должен привести созаемщика, или кого-то добавить в эту кредитную сделку, чтобы доход совокупно позволял взять эти денежные средства. Иначе мы просто отказываем.

- Юлия, в вашем банке насколько внимательно следите за этим?

Юлия: - В банке «Открытие» у нас сейчас довольно жесткие меры по оценке платежеспособности. Приведенный вами пример не прошел бы одобрения. Но здесь я бы, наверное, еще обратила внимание на честность данного заемщика. Есть ситуация. Он приходит в банк, допустим. У него может быть не зарегистрирован брак. Гражданская жена. Дети также могут быть не вписаны в паспорт. Именно на входе…

- Сейчас же инновация законодательная появляется, когда детей могут не вписывать в паспорт, отметка о браке тоже не ставится.

Ю.: - Это нигде, грубо говоря, не регулируется, если так. Мы имеем на входе человека, он один, не женат, не замужем, без детей, вот доход у меня 30 тысяч. Да, у него есть по кредитной истории, которая подтягивается, какие-то нагрузки, есть кредитные обязательства, но нет просрочек. Это одна ситуация. Если в таком представлении, то, в принципе, ему могут одобрить какую-либо сумму. Но если он заведомо знает, что у него есть кредит, есть семья и двое детей, но неофициально, все это не зарегистрировано, то здесь вопрос к честности данного заемщика. И он уже встает на другую сторону. Может быть и такая ситуация.

- Сергей, как у вас в банке, насколько честны в арифметике выдачи кредитов?

С.: - Здесь, соглашусь с коллегами, что в таком случае кредит явно не дадут. Но опять-таки, вопросы конкуренции… Мы не исключаем, что бывают ситуации, когда банк в угоду какой-то своей прибыли, скажем, очень лояльно подходит к оценке заемщиков. Но сейчас это случаи скорее единичные. Мы знаем, какое было число отзывов банковских лицензий, какое было число банкротств. Итог-то понятен будет: если банк начинает раздавать такие кредиты, закончится все не очень хорошо. С точки зрения нормативного регулирования также есть требования и в отношении долговой нагрузки на заемщика, и в отношении особенно ограничения кредитных рисков, которые принимает на себя банк. В данном случае, ситуация сейчас уже на самом деле не выглядит такой критичной. Но я согласен с вами, с Юлей соглашусь, что бывают ситуации, когда банк по целому ряду причин не владеет полной информацией о заемщике. Ведь могут быть, например, заемщики с неофициальным доходом. В приведенном вами примере, когда много недвижимости, там доход от сдачи в аренду. Действительно, бывают такие ситуации, когда банк, скорее всего, в данном случае не обладал полной информацией. Ну и, конечно, здесь всегда появляются вопросы к системе управления рисками в самом банке, почему так получается. Но сейчас это не массовая история.

- У меня ко всем простой вопрос: на ваш взгляд, что лучше, взять в долг у друга или взять кредит в банке?

Ю.: - Я вчера этот вопрос обсуждала с мужем. И он мне ответил: знаете, есть такая поговорка – хочешь потерять друга, дай ему в долг. В нынешних реалиях и низких процентных ставок достаточно, и повышается подкованность населения именно в финансовой грамотности. Я считаю, что лучше взять кредит в банке. Во-первых, это будет правовая сторона, в любом случае у вас это всегда подкреплено документами. Вы понимаете: досрочное погашение никто не отменял. Если вам нужна особенно крупная сумма денег, вы же не пойдете в банк за 1000 рублей. Какие суммы мы рассматриваем? Если тысяча рублей – можно и у друга взять. Если мы рассматриваем сумму в 50 тысяч рублей, в 100 тысяч рублей – здесь, естественно, обратиться лучше в банк. Вы досрочно гасите – вы не переплачиваете ни по процентам, что взяли – то вернули, плюс это все подкреплено правовыми документами, договорными отношениями.

- Остальные участники?

С.: - Хочу добавить. Как я понимаю, мы говорим о потребительском кредите. Но достаточно много других инструментов. Вы упомянули кредитную карту, как правило, с определенным льготным периодом. Эта история интересна для большого количества населения, это возможность именно для запасного кошелька. Наверное, все обладают кредитными картами, как-то знакомы. Все это входит в обиход нашего населения. Это инструмент, который помогает просто иметь страховку. Понятно, что надо разумно использовать возможности кредитной карты, льготного периода, я именно об этом говорю, и понимать, что если вы оттуда деньги изъяли, то до определенной даты, до определенного количества дней их надо вернуть, тогда у вас процентов вообще не будет.

- То есть, вы за кредитный продукт. Светлана Андреевна, вы что скажете?

С.А.: - А я скажу, что нельзя ставить друзей в сложное положение. Я обратилась за помощью. Мне отказать, если настоящие друзья, как-то неловко. Может быть, и не откажут. Но я же ставлю их в сложное положение. Я думаю, что если есть настоящие друзья, они подскажут более интересный выход из этой ситуации. И только в том случае, когда это угрожает здоровью, не дай Бог, случилась ситуация, что это надо экстренно, тут уж не посмотришь ни на что, ни на свои возможности, ни на убытки, ущерб, человека надо спасать и выручать. Во всех остальных случаях надо подсказать, какой другой есть выгодный способ.

- Светлана Андреевна, сейчас вы говорите об этом, а я думаю, что это прямая дорожка к Александру. Когда звонит кто-то и говорит: Ваня попал в беду, срочно одолжи, надо заплатить денег, дай мне денег в долг.

А.: - Именно с такими людьми мошенничества… Пожилые люди как раз ведутся. У меня у самого родственники попадали в такую ситуацию, отдавали деньги. Одно слово сказал: мамуль, помоги! Все, положили трубку. Ну, отдали, и дальше мошенник общался, и отнесла куда сказали, в условное место деньги принесла. Пожилые люди к этому… Надо очень осторожно относиться, когда кто-то просит. Мое мнение по этому поводу: действительно удобный продукт кредитная карта с льготным периодом. Только ни в коем случае, не в микрофинансовые организации. С моей стороны, по роду деятельности известно с какой стороны сталкиваемся, потом возникают другого рода проблемы. Если ты по каким-то причинам просрочил, или не собирался возвращать, у тебя какие-то финансовые трудности возникли, они свои… Граждане сами подписывают договоры займа, то, что сведения по этим кредитам будут переданы коллекторам. И коллекторы дальше уже работают. У нас больше заявлений даже в отношении коллекторов поступают. Какими методами они... В основном эти коллекторские агентства зарегистрированы на Северном Кавказе, звонят люди с акцентом, вначале начинают тебе угрожать. Потом у нас сейчас родственники и знакомые по соцсетям легко устанавливаются, твоим родственникам, знакомым, детям, где и в каких школах дети учатся, в какие кружки ходят. Такие случаи нередко в средствах массовой информации освещались, блокировали работу больниц, социальных учреждений, когда постоянно звонит коллекторское агентство по телефонам. У нас тоже такие заявления были, звонили директору школы, говорили, что учатся дети заемщика, который не возвращает средств. Поэтому с микрофинансовыми организациями надо очень аккуратными быть.

С.: - Я перехвачу мысль Александра. Наверное, на этот вопрос нет правильного ответа, а есть у каждого свой, как бы ты поступил. В данной ситуации, когда в твоей жизни все стабильно, когда есть определенный доход… Но ведь ситуация может поменяться, человек может потерять работу. И возникает вопрос, когда ты, взяв у друга, по каким-то объективным причинам не можешь вернуть. Ты ставишь близкого тебе человека в неудобное положение, себя и его подводишь. Поэтому я бы, наверное, в этой ситуации предпочел кредит. Тем более, я знаю примеры, когда ответственные заемщики предпочитают застраховаться, вместе с получением кредита, чтобы в случае непредвиденных, форс-мажорных обстоятельств не создавать дополнительных сложностей для своей семьи, своих родственников. Это ответственное поведение. Поэтому я, наверное, за кредит, хотя с точки зрения закона взять-то его мне и нельзя. В коммерческом банке.

- Я тоже выскажусь. Я почему спросил? Я все ждал, что кто-нибудь из вас скажет: у друга взять можно, но когда вас просит кто-то в долг, особенно когда это происходит через социальную сеть, в ватсапе – дай 3 тысячи, одолжи, пожалуйста, - мне когда такие сообщения приходят, я всегда обязательно перезваниваю этому человеку. Есть масса случаев, когда ВКонтакте кто-то напишет: привет, как дела, не одолжишь тысячу? Не вопрос, переводишь, потом оказывается, что просто страницу ломанули кому-то и деньги дали в долг. Такие истории тоже происходят. Не знаю, часто – не часто, но они имеют место быть.

С.: - Довольно популярная схема мошенничества. Около 2 процентов, 2/3 в России – это социальная инженерия. Здесь, кстати говоря, Банк России совместно с МВД проводит работу, в том числе, по изменению законодательства, потому что зачастую ситуация с точки зрения банка выглядит – поскольку человек все сделал сам, осуществил перевод или разгласил пин-код, или его подвели к этому, мы понимаем, что это мошенничество в чистом виде. Поэтому здесь работа ведется тоже. В таких ситуациях рецепт один: нужно всегда перезванивать, нужно всегда помнить о том, что банки никогда не звонят своим клиентам…

- Ох, Сергей, звонят, поверьте!

С.: - Если об этом не забывать, то, по крайней мере, никаких операций, транзакций по своим картам по телефону с банком сделать невозможно. Если об этом помнить, то можно себя существенно оградить от мошенников, которых, действительно, очень много. Наверняка у Банка России своя статистика, число этих преступлений растет, это действительно проблема. С этим нужно работать, и работает с этим не только Банк России, тут и МВД. Даже у нас в регионе принята региональная программа по повышению финансовой грамотности, она реализуется нами совместно с администрацией Псковской области. Мы активно работаем с Пенсионным фондом, с Союзом пенсионеров, со Светланой Андреевной. Поэтому общими, совместными усилиями, конечно, ситуацию можно улучшить значительно.

А.: - Александр, разрешите, добавлю. Правильно Сергей сказал, проводится большая разъяснительная работа в этом направлении. Да, банки не звонят, не спрашивают у вас никакие данные, карты, личные данные, не просят никуда деньги перевести на безопасный счет. Но сколько об этом ни говоришь, все равно люди попадаются. Даже, как я уже говорил, попадаются довольно финансово грамотные и совершают такие действия. Что Управление внутренних дел делает со своей стороны? Уже дошли до того, что ходим по квартирам, участковые, сотрудники наружных служб, патрульно-постовые, ГАИ выручают, на постах памятки, что нельзя делать, что банки, когда звонят, никогда не спрашивают, никакие данные нельзя называть. И все равно, кому-то памятку вручили, все равно потом приходят с заявлением. Недавно был случай, в соцсетях, бабушка идет, разговаривает по телефону, сотрудник банка встречает ее и говорит: тебя мошенники ведут. Подходит к банкомату – ни в какую. Сотрудник полиции подошел: с тобой мошенники разговаривают. Отстаньте! Черед день-два пришла, с заявлением.

- То есть, все ее предупредили, а она все равно перевела деньги. Коллеги, я основные вопросы задал. Понятно, что есть масса подводных камней и деталей. Сейчас я, с вашего позволения, попробую резюмировать. Чем должен обладать, какими знаниями, человек, когда собирается оформлять кредит. Первое: он должен быть психологически устойчивым. Я почему об этом говорю, потому что вспомнил социальную инженерию, когда мошенники пользуются психологическими приемами и вымогают деньги. Вторая история: человек должен внятно соотносить свой уровень дохода с теми кредитами, которые он себе берет. Третья история: сейчас масса сервисов, плейс-маркетов, банки.ру, когда можно сопоставить различные банковские предложения, выбрать себе оптимальные. Четвертая история: на мой взгляд, согласитесь или не согласитесь, всегда лучше прийти в офис банка, уточнить какие-то детали, чем кому-то иногда кажется проще взять кредит с помощью приложения, но если это первый кредит или первое ваше обращение в банк, лучше прийти в банк лично и проконсультироваться. Пятый момент: на друга надейся, но сам не плошай. Как бы это ни казалось смешным, но специфика экономической действительности такова, что выгоднее обратиться в кредитную организацию и взять кредит там. Чем попасть в сложные отношения с друзьями, со своими родственниками, и испортить отношения на всю жизнь. Лучше в этом отношении испортить карму с банком, кредитную историю, а потом каким-то образом ее выправлять. И самое, наверное, главное: по большому счету, вопрос кредитной грамотности, финансовой грамотности сейчас стоит настолько остро, что недостаточно усилий одних банков, регуляторов, МВД, это становится вопросом образовательной системы. Когда мы говорим, что в наших школах не преподают какие-то прикладные вещи, это ровно та история, когда финансовая грамотность должна стать одним из столпов подготовки школьников к реальной жизни. Это не должно быть «мама, дай 200 рублей», они должны начинать понимать, что почем, сколько стоит и чем это им все потом может грозить. Как-то так в общих чертах. Есть что-то добавить?

С.: - Александр, я бы добавил, что нужно внимательно прочитать кредитный договор. Причем прочитать его так, чтобы у тебя не осталось никаких вопросов и сомнений. Поскольку в этой части тоже, что касается закона о потребительском кредите, ситуация стала гораздо лучше, но все равно договор – это достаточно сложно. И нужно понимать, под чем, под каким условием ты ставишь подпись. И для этого посещение офиса банка, разговор с работником, сотрудником банка, какие-то комментарии существуют, они всегда полезны. Ну и что касается… К вашей мысли о том, что лучше испортить отношения с банком, чем с родственниками, - вопрос философский. На самом деле, зная наши непростые времена, достаточно много людей столкнулось с потерей работы либо с сокращением дохода. В данном случае банки, и Банк России со своей стороны стимулировал, например, пролонгацию кредита. Есть реструктуризация задолженности. На самом деле ситуация, когда ты находишься в разумном правовом поле, банк, по крайней мере, история с послаблениями, с реструктуризацией была достаточно массовая. Если мы буде говорить о прошлом годе, Банк России в этой части не предъявлял каких-то повышенных требований, к такой задолженности, через инструменты регулирования. Поэтому здесь объективно: если заемщик сталкивается с такими проблемами, всегда нужно попытаться в первую очередь договориться с банком.

- А не затаиться, да?

С.: - Конечно.

А.: - Я добавлю. Для меня этот момент самый важный. Когда он не спрятался, а обозначил свою конкретную проблему. Тогда банк и заемщик будут решать ее вместе. А не думать: я сам как-то где-то выкручусь. Еще может быть момент: какой-то определенный горизонт, если мы говорим о кредите, мы имеем горизонт событий, надо понимать, что в будущем у тебя будет происходить в этом горизонте. Попытаться смоделировать. Как мы понимаем себя? Понятно, что завтра может быть завтра. Но объективно, ты должен немножко понимать, что у тебя будет в будущем.

А.: - Если ты берешь кредит на год или на полгода… Ипотеку на 25 лет берем. У нас населения достаточно много, которые взяли такого рода ипотеки. Понятно, что так надолго не поймешь, что там будет происходить. Но если мы берем небольшие суммы, то понимаем, что это потребительский кредит, если о нем идет разговор, то определенное будущее немножко надо прогнозировать и у себя.

С.: - Плюс то, что касается – сейчас эта проблема в основном решена – допустим, валютных кредитов. Если у заемщика доходы рублевые, а кредит валютный, то это история слабо предсказуемая. Причем чем больше период, тем сложнее предугадать, что случится. Поэтому здесь, безусловно, такие моменты важны.

- Какое счастье тем, кто получает доходы в валюте, а берет кредиты в рублях.

С.: - Это сегодня нам так представляется, а что будет через какое-то время? Ситуация может поменяться, и поэтому всегда, если валюта твоих доходов и кредита разные, всегда есть валютные риски.

- Коллеги, спасибо вам большое за разговор. Может, мы не углубились в какие-то детали, мы обязательно это сделаем. Сегодня у нас фактически установочный круглый стол, когда мы обозначили общую проблему финансовой грамотности. Мы их постараемся проводить регулярно, будем рады вам за какие-то подсказки, какие-то узкие темы, которые важны для вас, для ваших клиентов, для наших читателей. Потому что проблема крайне актуальна. В том числе и потому, что сейчас пандемия коронавируса, и люди охотно берут кредиты. Спасибо всем.

С.М.: - Нам ничего не остается как что? - дружить. Мы все в этом заинтересованы.

С.: - Да, чем больше об этом говорить, тем полезнее будет, тем меньше мошенники…

С.М.: - Надо готовить площадки.

- Может быть. Но пока практика показывает, что не в коня корм. Каждый день мы пишем, видим новости о том, что обманули, обманули, обманули, - и все равно сталкиваемся с этим.

Ю.: - Когда ты сталкиваешься с этим… Мне недавно звонили из Сбербанка. У них есть голосовой помощник, когда на 900 звонишь, этот голос. А теперь звонит московский номер, и начинает говорить этот помощник. Я прекрасно знаю, что мне Сбербанк не может звонить с московского номера, но этот помощник – один в один – начинает: вы подтверждаете операцию такую-то? - Нет! - Я вас переключаю на… То есть, они сейчас представляются: я представитель финансового мониторинга Сбербанка, все четко, она повторяет мои слова, которые я говорю: я правильно понимаю, что вы… Все. И я в какой-то момент думаю: серьезно? Потом они говорят мне: вы оформляли кредит? Хорошо, я перевожу вас на специалиста, поставьте звонок на громкую связь, зайдите в личный кабинет и выполняйте все действия нашего сотрудника. На этот момент я кладу трубку. Перезваниваю на 900 и, естественно, все в порядке. Но даже я в какой-то момент подумала, что действительно все серьезно.

С.: - Мошенники тоже ведь не сидят ровно…

- У смартфонов появились новые сервисы, когда телефон мошенников попадает в базу, и сразу на телефоне высвечивается: осторожно, мошенники, или номер подозрительный.

С.: - У нас другого выхода нет. Все равно нужно как можно больше информировать об этом. Мы вот свои памятки раздаем, мы эти памятки за год уже раз пять поменяли, поправляя новые виды мошенничества. Как представляются мошенники.

- Вам надо уже книгу издавать.

А.: - Мы открыли новую площадку в библиотеке областной, по финансовой грамотности. Где все желающие могут записаться на… Заявить, кому и что интересно будет слушать, а по мере формирования группы мы планируем вскоре провести такое мероприятие. Там же можно будет взять раздаточный материал. Некие листовки, буклеты…

С.М.: - Молодцы!

А.: - Я бы сказал, что финграмотность сейчас, мы все-таки живем в век цифровизации, все очень быстро меняется, технологии. Если раньше, лет там 20 назад нужно было ногами идти в банк, и не один раз, то сейчас достаточно телефона и 5 минут, и все готово.

- Тебя так раздражает, когда берешь кредит в банке, и тебя держат больше 10 минут!

А.: - Мы к этому привыкли, и в этом смысле финансовая грамотность – я бы сказал, национальный проект. И ни Банк России, ни коммерческие банки, ни Пенсионный фонд – в одиночку никто не вытащит. Здесь действительно важно то, что мы будем обучать этому детей, буквально с первого класса, и работать все, совместно. Потому что за каждой такой историей, зачастую, трагедии.

- Всем помощи средств массовой информации. С обучением детей в школах есть очевидная проблема, когда уроки по финансовой грамотности будут преподавать, например, учителя географии. И сдается мне, не все они тоже будут подкованные специалисты в области финансовой грамотности. Отсюда будет качество знаний какое передавать? Этот вопрос, может быть, к высшему образованию, чтобы они, может быть, корректировали обучение педагогов, чтобы педагоги сами понимали, как и чему учить. Потому что пока вопрос…

С.: - Александр, здесь хочу сказать, что эта работа уже проводится, в том числе Банком России. Поскольку в фокусе нашего внимания участие в финансовой грамотности, в том числе, и преподавателей. И это обучение мы проводим каждый год. Более того, в ближайшее время, в ноябре, у нас планируется проведение конкурса среди преподавателей по лучшим практикам именно по финансовой грамотности. У нас представителя управления образования сегодня нет, наверное, с ними можно это было бы обсудить. Но в этом направлении ведется достаточно большая работа, и она систематизированная, нацеленная именно на подготовку преподавателей. И проводит ее не только Банк России, это проходит и по соответствующему Министерству просвещения. Поэтому нельзя сказать, что преподаватели не готовы. Работа ведется. И почему федеральный стандарт образовательный вводится только со следующего года – потому что нужно подготовить педагогов. Я думаю, что здесь все должно быть.

- Спросим наших детей через год. Проконсультируемся по поводу взятия кредитов. Спасибо вам большое всем!

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