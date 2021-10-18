АвтоВАЗ в шестой раз за год повысил цены на свои автомобили

13:52, 18 октября 2021, ПАИ

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ с 18 октября повысил цены на автомобили Lada в среднем на 1,5 %. Это уже шестое повышение цен с начала года, сообщает агентство «Прайм».

Отмечается, что минимальная цена модели Lada Granta составляет 560 тысяч рублей (+1,6 %, или 9 тысяч рублей). Седан Lada Vesta в базовой комплектации стоит теперь 796 тысяч рублей (+1,5 %, или 12 тысяч рублей). Самая доступная версия универсала Lada Largus стоит 781 тысячу рублей (+1,6 %, или 12 тысяч рублей).

Кроме того, теперь стоимость Lada Xray составляет 775 тысяч рублей (+1,7 %, или 13 тысяч рублей), Niva Legend – 660 тысяч рублей (+1,5 %, или 10 тысяч рублей), Niva Travel – 832 тысячи рублей (+1,3 %, или 11 тысяч рублей).

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в сентябре на фоне дефицита электронных компонентов упали на 51 % – до 17,2 тысячи автомобилей.