Четыре года колонии грозит гражданину Белоруссии за незаконное пересечение границы в Псковской области

14:33, 18 октября 2021, ПАИ

В Псковской области за незаконное пересечение государственной границы России задержан иностранный гражданин, сообщили Псковскому агентству информации в Пограничном управлении ФСБ России по региону.

В районе населенного пункта Карпекино в Усвятском районе пограничники в ходе совместного рейда с сотрудниками МО МВД России «Усвятский» обнаружили 41-летнего мужчину, следовавшего из Белоруссии в Россию.

Выяснилось, что иностранец ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи на территории России. После отбывания наказания его выдворили на родину и уведомили о запрете на въезд в Российскую Федерацию до 2028 года.

Мужчина пренебрег требованием российского законодательства и незаконно пересек государственную границу, за что и был задержан псковскими пограничниками.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное по части 2 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.