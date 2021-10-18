Из-за коронавируса 38 школьных классов закрыты на карантин в Псковской области

15:33, 18 октября 2021, ПАИ

На 18 октября из-за COVID-19 в Псковской области закрыто 38 классов в 32 школах и 33 группы в 28 детских садах, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Из-за ОРВИ закрыто 11 классов и 4 группы в детских садах. Полностью закрытых школ и детских садов в регионе нет.