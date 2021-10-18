Фонд «Сколково» начал прием заявок на участие в отборе проектов по масштабному внедрению российских решений в IT

15:34, 18 октября 2021, ПАИ

Фонд «Сколково» объявляет открытым прием заявок на участие в конкурсном отборе пилотных проектов первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 555 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий на обеспечение первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий» Фондом «Сколково» осуществляется поддержка проектов первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий.

Форма поддержки — предоставление грантов определенным по итогам конкурсного отбора российским организациям, осуществляющим в качестве заказчиков пилотное внедрение отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий и направленных в том числе на импортозамещение иностранного программного обеспечения и (или) программно-аппаратных комплексов, в целях преобразования технологических или бизнес-процессов в своей деятельности или деятельности своих аффилированных лиц или использующая российское решение для предоставления цифровых сервисов или совершенствования собственного продукта.

Прием заявок продлится до 7 ноября.