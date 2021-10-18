Экологическая неделя проходит у учащихся СИЗО-1 в Пскове

15:47, 18 октября 2021, ПАИ

В учебно-консультационном пункте вечерней школы при следственном изоляторе № 1, расположенном в Пскове, проходит экологическая неделя, в рамках которой для учащихся был проведен тематический урок «Наша планета Земля. Сохраним её богатство - природу!». Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Как рассказала Наталья Афанасьева, в начале встречи ученики посмотрели видеоурок «Воздействие человека на природу», после чего приняли участие в викторине «Человек и биосфера», продемонстрировав знания в блиц-заданиях по географии, физике, биологии и химии.

Познакомившись с отрывком из стихотворения Евгения Евтушенко «Берегите эти земли, эти воды…», учащиеся поделились своим видением создания организации для раздельного сбора мусора, которая может решить проблему загрязнения планеты. Создание информационного стенда на тему сортировки мусора завершило мероприятие.

«Бережливое отношение к воде, к почве, к подземным богатствам земли – наша святая обязанность. Лишь соблюдая это правило, человек сохранит разноцветные краски природы и многообразный мир животных», - отметила Наталья Нишанбаевна.