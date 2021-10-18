Назван способ остановить рост заболеваемости COVID-19 в России

16:26, 18 октября 2021, ПАИ

Рост заболеваемости коронавирусом в России можно остановить только с помощью вакцинации. Об этом заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, пишет газета «Известия».

По его словам, сегодня темпы вакцинации недостаточно высокие, чтобы улучшить ситуацию в стране, поэтому их надо наращивать.

Специалист отметил, что успешность массовой прививочной кампании зависит от активности жителей. Он добавил, что эффект от вакцинации – это вопрос времени.

При этом он подчеркнул, что на уровень вакцинации россиян в том числе влияет и деятельность антипрививочников.

«К сожалению, сейчас очень активным стало антипрививочное движение, которому никто не мешает распространять слухи о неэффективности существующих вакцин и дискредитировать всю программу вакцинации, и это оказывает очень большое влияние на население, которое, не разбираясь в механизмах создания коллективного иммунитета, принимает решение отказываться от вакцин, тем самым ставя под угрозу свою жизни и жизнь окружающих», – заметил Эдуард Шунков.