Назван способ остановить рост заболеваемости COVID-19 в России
Рост заболеваемости коронавирусом в России можно остановить только с помощью вакцинации. Об этом заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, пишет газета «Известия».
По его словам, сегодня темпы вакцинации недостаточно высокие, чтобы улучшить ситуацию в стране, поэтому их надо наращивать.
Специалист отметил, что успешность массовой прививочной кампании зависит от активности жителей. Он добавил, что эффект от вакцинации – это вопрос времени.
При этом он подчеркнул, что на уровень вакцинации россиян в том числе влияет и деятельность антипрививочников.
«К сожалению, сейчас очень активным стало антипрививочное движение, которому никто не мешает распространять слухи о неэффективности существующих вакцин и дискредитировать всю программу вакцинации, и это оказывает очень большое влияние на население, которое, не разбираясь в механизмах создания коллективного иммунитета, принимает решение отказываться от вакцин, тем самым ставя под угрозу свою жизни и жизнь окружающих», – заметил Эдуард Шунков.
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