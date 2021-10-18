«Ночь науки» прошла в ПсковГУ

17:23, 18 октября 2021, ПАИ

В ПсковГУ прошла «Ночь науки». Мероприятие проводилось в рамках всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, в котором принимает участие 80 регионов России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В Пскове для студентов организовали пять площадок, на которых они узнали много нового и попробовали себя в роли ученых. Завершилось мероприятие лекцией «Что наша жизнь? Игра!» заведующего кафедрой прикладной информатики и моделирования Валентина Мельника.

На площадке «Опыты с жидким азотом» доцент кафедры физики Сергей Гращенков продемонстрировал студентам, как ведет себя азот при температуре почти -200С. Парадоксально, но при такой температуре азот кипит, а другие предметы, взаимодействующие с ним, замерзают.

Площадку по ионизирующим излучениям «Увидеть невидимое! Тайны рентгеновской диагностики» представил и.о. заведующего кафедрой физики Сергей Ганго. Здесь ребятам предстояло увидеть изнутри животный мир во всей его красе. Здесь находится рентгеновская установка, в которой есть отдельный блок для медиков – медицинская компьютерная томография.

Студентам представили не просто рентгеновский снимок лягушки – аппаратура позволила разглядеть «каждый слой» ее организма. Вот так ребята пришли в лабораторию с «пустыми руками», а ушли – с подробными знаниями о строении земноводных.

На площадке «Леттеринг и каллиграфия» студенткавторого курса магистратуры Института математического моделирования и игропрактики направления «Графический дизайн» Татьяна Бесхлебная создала настоящую атмосферу творчества.

Ребята познакомились с леттерингом – формой искусства, где каждая буква в цитате или фразе выступает в качестве иллюстрации. Надпись создается как изображение с буквами, которые предназначены для использования в уникальной конфигурации.

После этого студенты сами попробовали себя в роли художников. Начали со своих имен. Набирая темп, следуя своим ощущениям, команды создавали индивидуальные композиции и решения. В ход пошли кисть, перо и тушь.

На площадке «Физика вокруг нас» ребята из Студенческого научного сообщества института математического моделирования и игропрактики создали настоящую лабораторию с элементарными опытами по физике, которые можно сделать дома из подручных средств.

На площадке «Астрономия: телескопы и звезды» у ребят появилась уникальная возможность погрузиться в тайны космоса, побывать в роли астрономов и даже полюбоваться в телескопы на звезды и жизнь вечернего Пскова.

Студенты послушали лекцию об изобретении телескопа и его трансформациях. Для наглядности ребятам были представлены настоящие телескопы разных моделей. Учащиеся смогли и потрогать, и посмотреть в них.

Из-за пандемии коронавируса в этом году принять участие в «Ночи науки» смогли только первокурсники института математического моделирования и игропрактики.