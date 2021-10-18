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Общество

Около 85 тысяч псковичей привились от гриппа

В Псковской области от гриппа привито 84,8 тысячи человек, что составляет 23,5% от запланированного числа граждан. Из них 14,2 тысячи — дети. Всего в регионе планируется привить порядка 360 тысяч человек, в том числе 67,5 тысячи детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По оценке специалистов, ежегодная вакцинация — самый эффективный способ защиты от гриппа. Отмечается, что прививку лучше делать в сентябре или октябре, чтобы успеть выработать иммунитет для защиты на протяжении всего сезона гриппа.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обозначил прививочную кампанию одним из наиболее приоритетных направлений работы в сфере здравоохранения. Для удобства граждан сделать прививку от гриппа можно в тех же пунктах, которые развернуты для вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время в Псковской области первый компонент препарата от COVID-19 получили 192,7 тысячи человек. При этом только за прошлую неделю в регионе привилось более 5 тысяч жителей региона. Завершили вакцинацию порядка 183 тысяч человек, ревакцинировано более 7 тысяч граждан.

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