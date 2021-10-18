Мужчина погиб в результате ДТП в Островском районе
На 36-м километре дороги Остров-Новоржев, не доезжая деревни Шики, 55-летний водитель Škoda Octavia, по предварительной информации, не справился с управлением на извилистой дороге, съехал в кювет, срезал дерево, перевернулся и погиб на месте происшествия.
Как сообщает корреспондент газеты «Островские вести», прибывшие на место ДТП сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины.
На месте происшествия работали все оперативные службы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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