Мужчина погиб в результате ДТП в Островском районе

20:53, 18 октября 2021, ПАИ

На 36-м километре дороги Остров-Новоржев, не доезжая деревни Шики, 55-летний водитель Škoda Octavia, по предварительной информации, не справился с управлением на извилистой дороге, съехал в кювет, срезал дерево, перевернулся и погиб на месте происшествия.

Как сообщает корреспондент газеты «Островские вести», прибывшие на место ДТП сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины.

На месте происшествия работали все оперативные службы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.