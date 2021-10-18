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Общество

Как медведь в деревню Ореховцы за яблоками ходил

Медведи очень любят яблоки. Фото iStock

В деревне Ореховцы, судя по названию, должно быть много орехов, но в этом году там прекрасный  урожай яблок. Они, сваленные в кучи около заборов, и привлекли медведя. Скоро на зимовку, надо жир нагуливать, а тут такое богатство пропадает.

О людях хозяин леса думал меньше всего, но напугал не на шутку. Об этом  рассказал охотовед Гдовского района Владимир Екимов. Чтобы отвадить медведя, одному из местных охотников пришлось караулить его ночью около того места, где косолапый был замечен накануне. Выстрел над головой вынудил медведя ретироваться. Больше он к деревне не подойдёт.

Случай не единичный. Зачастую медведей беспокоят лесозаготовители. Свалят дерево, а под ним оказывается берлога. Хорошо, если после этого медведь находит себе место, чтобы продолжить зимовку. В худшем случае он станет шатуном, а такой зверь может быть очень опасен.

Охота на медведей продолжится до 31 декабря. Но куда больше привлекает любителей перелётная птица. На уток и гусей тоже можно будет охотиться вплоть до нового года, но сейчас, конечно, для добытчиков самое время. Косяки уток и других птиц летят над нашими головами каждый день. Им, чтобы отправиться в тёплые края, путёвка не нужна.

В Гдовском районе несколько сотен охотников. Многие из них предпочитают ходить на лосей. На них и других копытных, а это кабаны и косули, охота открылась 1 октября и продолжится до 10 января. С этого числа на кабанов можно будет охотиться только с вышек. А вот пушных, включая зайцев, можно будет добывать до 28 февраля.

Бобровые шапки из моды давно вышли, поэтому обладателей столь ценимых ранее шкурок развелось в районе очень много. С 1 октября на них тоже открылся сезон охоты, который закончится 28 февраля, как и охота на ондатру, начавшаяся 10 сентября.

Как только выпадет снег, опять начнётся отстрел волков. Вообще-то охотиться на них можно с 1 августа по 31 марта.

Охотники не только получают удовольствие, занимаясь любимым делом. Есть у них и свои обязанности. В Псковском Комитете по природным ресурсам и экологии каждый год разыгрывают для Гдовского района 10 зимних маршрутов учёта животных. Они охватывают всю территорию района за исключением Ремдовского заказника. Не так-то просто пройти на лыжах с навигатором порядка 10 километров по зимнему лесу. Сделать это надо дважды. В первый день затираешь все следы, а на второй день отмечаешь на карте все следы зверей, появившиеся за ночь. Это необходимо для учёта животных в наших лесах. Наверное, не стоит напоминать, что охотиться можно, только имея разрешение. Для тех, кто об этом забывает, предусмотрены серьёзные штрафы.

Андрей Теддер

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