В 1915 году население Талабских островов почти в два раза превышало население Печор

21:13, 18 октября 2021, ПАИ

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Продлится она примерно месяц. И позволит узнать, какое количество людей и каких национальностей проживает на данный момент в стране, уточнит данные об их образовании, источниках получения доходов и многом другом.



Материалы этой переписи будут обнародованы в декабре 2022 года. Работники Псковского государственного архива понимают, что это будет особенно ценный банк данных для будущих исследователей, и опубликовали в Instagram данные о переписи 1915 года.



Архивисты не могли пройти мимо темы переписи и обратились сегодня к «Сообщению Псковского губернского статистического комитета в Псковское губернское присутствие о числе населения на 1 января 1915 г.». Датирован документ 14 ноября 1916 года (ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 453. Л. 126.).



«Вследствие отношения от 5 сего ноября за № 3203 Псковский губернский статистический комитет уведомляет Псковское губернское присутствие, что по имеющимся в комитете сведениям на 1 января 1915 г. числилось населения обоего пола: в г. Пскове – 41200 чел.; пригороде Печеры – 2233 ч.; пос. Александровском – 4092; Великих Луках – 10900 ч.; Новоржеве – 4100 ч.; Опочке – 11500; Острове – 7800 ч.; Порхове – 7000 ч.; Сольцах – 6109 ч.; Торопце – 9200 ч. и Холме – 7200 человек».



Посад Александровский, который вы увидели в материалах, – это Талабские острова. А теперь еще раз взгляните на цифры. Население островов превышало в два раза население Печор. Подождем результаты переписи этого года и сравним с архивными материалами.