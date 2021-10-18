В соседней Латвии вводят локдаун сроком на четыре недели
С целью ограничения распространения коронавируса в Латвии будет введен жесткий локдаун длительностью в четыре недели. Об этом пишет издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на премьер-министра республики Кришьяниса Кариньша в понедельник, 18 октября.
В рамках ограничений будут закрыты большинство магазинов, а также развлекательные и учебные заведения, уточнил Кариньш.
Магазины закроют все, кроме тех, которые обеспечивают продажу товаров первой необходимости.
Будут закрыты все предприятия услуг: парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания.
С 20:00 до 5:00 вводится комендантский час (на улице разрешено появляться только тем, кто в это время возвращается с работы домой).
Очная работа допустима только в производстве, строительстве, критической инфраструктуре и на предприятиях непрерывных общественных функций.
В школах каникулы продлеваются до 31 октября. С 1 ноября 1-3-е классы будут учиться очно, остальные — удаленно.
Детские сады продолжают работать для детей родителей, которые должны ходить на работу.
Будут запрещены спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты).
Будут введены прежние лимиты на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.
Решение предстоит утвердить правительству.Ранее ПАИ писало, что Латвия признана лидером по распространению коронавируса в Европе.
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
ПАИ открывает приём заявок на общественную премию Псковской области «Народное признание»