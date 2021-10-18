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Общество

В соседней Латвии вводят локдаун сроком на четыре недели

В Латвии вводится жёсткий локдаун на четыре недели из-за коронавируса. Фото lattur.lv

С целью ограничения распространения коронавируса в Латвии будет введен жесткий локдаун длительностью в четыре недели. Об этом пишет издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на  премьер-министра республики Кришьяниса Кариньша в понедельник, 18 октября.

В рамках ограничений будут закрыты большинство магазинов, а также развлекательные и учебные заведения, уточнил Кариньш.

Магазины закроют все, кроме тех, которые обеспечивают продажу товаров первой необходимости.

Будут закрыты все предприятия услуг: парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания.

С 20:00 до 5:00 вводится комендантский час (на улице разрешено появляться только тем, кто в это время возвращается с работы домой).

Очная работа допустима только в производстве, строительстве, критической инфраструктуре и на предприятиях непрерывных общественных функций.

В школах каникулы продлеваются до 31 октября. С 1 ноября 1-3-е классы будут учиться очно, остальные — удаленно.

Детские сады продолжают работать для детей родителей, которые должны ходить на работу.

Будут запрещены спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты).

Будут введены прежние лимиты на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.

Решение предстоит утвердить правительству.Ранее ПАИ писало, что Латвия признана лидером по распространению коронавируса в Европе. 

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