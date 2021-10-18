Псковские спортсмены рукопашного боя привезли семь медалей из Санкт-Петербурга

22:52, 18 октября 2021, ПАИ

15-17 октября в г. Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Надежды России», которые собрали почти 400 участников из 20 регионов страны. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации рукопашного боя.

Как рассказала нашему корреспонденту президент Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова – псковская сборная, в состав которой вошли 17 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Гдова и Плюссы, завоевала 7 медалей.

Серебряными призерами в своих возрастных и весовых категориях стали:

Иван Зубарев, Плюсский район, тренер Дмитрий Зубарев;

Лука Коршунов, г.Великие Луки, тренер Евгений Павловский.

Бронзовые медали завоевали: Даниил Батеев, Глеб Чернов, Артем Наконечный, Тимофей Ковалев, г. Псков, тренеры: Владимир Евдокимов, Владимир Тимофеев, Дина Дымова;

Григорий Федоров, г.Великие Луки, тренер Евгений Павловский.

В судейском корпусе от нашего региона работали рефери: Кирилл Кутеляпов, Владимир Тимофеев, Андрей Синяев, Егор Назаров.

Федерация благодарит родительский комитет СШ «Мастер» и лично Вячеслава Назарова за сопровождение и помощь в поездке.