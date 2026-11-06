Гендиректор «Луки-Энергии» поставил команде твёрдую четвёрку за сезон

10:16, 06 ноября 2026, ПАИ

Генеральный директор «Луки-Энергии» Александр Танцюра оценил сезон команды на твёрдую четвёрку, отметив, что по спортивной работе клуб должен находиться в тройке лидеров. Об этом Танцюра сказал в видеообращении в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

«Как генеральный директор, могу поставить нам твёрдую четвёрку. Честно говоря, перед этим думал, какая оценка должна прозвучать. Решил не скромничать и не занижать нам оценку. Ни о каких тройках даже говорить не хочу. Единственное, по моему мнению, мы должны быть в тройке. Мы проделали спортивную работу на твёрдую четвёрку», – сказал Танцюра.

По его словам, в клубе сложился сильный коллектив. «Прекрасный коллектив, прекрасная команда, прекрасный тренерский штаб, прекрасные игры. Дома не проиграли ни одной игры – только с дублем калининградской «Балтики», но вы все видели, что происходило на стадионе, комментировать ничего не буду. Это бесполезно», – отметил генеральный директор.

Он также высказался о работе арбитров. «Ну и если продолжить эту тему, вы всё видели в Муроме, когда товарищ с Юга подъехал, и мы ничего не смогли выяснить на поле, нам не дали этого сделать. Если не ошибаюсь, этот товарищ получил двойку благодаря тому, что инспектор матча оказался порядочным человеком, – сказал Танцюра. – Но мы должны работать и играть так, чтобы не допускать такие вещи и чтобы наш результат не зависел от этих вещей».