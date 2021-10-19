Почти 220 млн человек в мире вылечились от коронавируса

10:04, 19 октября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 19 октября в мире зарегистрирован 241 915 631 случай заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 4 921 308 человек. Количество выздоровевших – 219 250 578.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 45 908 212. В этой стране от коронавируса умерло 746 509 человек, выздоровело – 35 573 510.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 8 027 012 человек, 7 017 055 пациентов выздоровело, 224 310 – умерло.