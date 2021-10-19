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Общество

Путин предложил выплату в один миллион рублей за третьего ребенка на Дальнем Востоке

 Владимир Путин предложил выплачивать семьям из Дальневосточного федерального округа по миллиону рублей за рождение третьего ребенка или последующих детей. Об этом пишет РИА Новости.

Он поручил правительству до 1 ноября рассмотреть вопрос предоставления этой единовременной социальной выплаты. Деньги смогут получить семьи, которые зарегистрируют рождение детей в органах ЗАГС в ДФО. Средства можно будет направить на покупку жилья в регионе или оплату расходов на его строительство. Ответственным за доклад назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Кроме того, правительству необходимо до 3 ноября включить медорганизации федерального округа в программу медицинской реабилитации граждан, в том числе переболевших COVID-19, и обеспечить необходимую для этого инфраструктуру.Как следует из списка поручений, министры также рассмотрят вопрос реализации в ДФО специальных мер по формированию источников финансирования государственных медицинских учреждений и их структурных подразделений, которые находятся в районах с низкой плотностью населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях.

Кроме того, был затронут вопрос выделения из федерального бюджета дополнительных средств на погашение кредиторской задолженности государственных медицинских организаций в ДФО.

Доклады необходимо представить до 1 ноября 2021 года.

На полях ВЭФ вице-премьер Юрий Трутнев попросил президента поддержать распространение опыта Сахалина на всю территорию Дальнего Востока и принять решение о выплате миллиона рублей при рождении третьего ребенка. По его словам, это повлияет на принятие решения о планировании первого и второго ребенка и многократно усилит эффект.
 

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