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Происшествия

Из-за аварии часть домов на Завеличье в Пскове осталась без воды

Рано утром 19 октября в Пскове произошла авария на водоводе: на участке улицы Максима Горького между улицами Малясова и Красноармейской набережной прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 0,5 м. В связи с этим на Завеличье временно ограничена подача воды в жилые дома, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Сотрудники Горводоканала делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия аварии и восстановить водоснабжение.

На время производства ремонтных работ на указанном участке улицы Максима Горького будет ограничено движение автотранспорта. 

Ситуацию держит на особом контроле исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин. На время отсутствия воды будет организован подзвоз воды в образовательные учреждения.

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