Два человека погибли в ДТП в Псковской области за неделю

10:31, 19 октября 2021, ПАИ

Два человека погибли и 17 человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Псковской области за прошлую неделю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

С 11 по 17 октября сотрудники ГИБДД зарегистрировали 16 ДТП и пресекли 1 885 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Также за данный период дорожные полицейские задержали 46 пьяных водителей, в том числе 9 водителей, которые повторно сели за руль в пьяном виде.







