Началась видеотрансляция первой пресс-конференции начальника Псковской таможни Игоря Ерошина

12:06, 19 октября 2021, ПАИ

19 октября в медиацентре ПАИ проходит первая пресс-конференция начальника Псковской таможни генерал-майора таможенной службы Игоря Ерошина.

Игорь Ерошин рассказывает, что изменилось в работе таможни за последний год, как повлияла на деятельность ведомства пандемия, какие задачи сейчас стоят перед псковскими таможенниками, а также что чаще всего незаконно перевозят через границу и как таможенники пресекают преступления.

Напомним, должность руководителя Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин занял в августе.