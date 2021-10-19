Началась видеотрансляция первой пресс-конференции начальника Псковской таможни Игоря Ерошина
19 октября в медиацентре ПАИ проходит первая пресс-конференция начальника Псковской таможни генерал-майора таможенной службы Игоря Ерошина.
Игорь Ерошин рассказывает, что изменилось в работе таможни за последний год, как повлияла на деятельность ведомства пандемия, какие задачи сейчас стоят перед псковскими таможенниками, а также что чаще всего незаконно перевозят через границу и как таможенники пресекают преступления.
Напомним, должность руководителя Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин занял в августе.
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19 октября 2021
Началась видеотрансляция первой пресс-конференции начальника Псковской таможни Игоря Ерошина