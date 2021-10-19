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Общество

Около 231 тысячи псковичей получат налоговые уведомления

Около 231 тысячи жителей Псковской области получат уведомления об уплате имущественных налогов за 2020 год. Более 140 тысяч псковичей узнают информацию о начисленных платежах из «Личного кабинета». Срок уплаты налогов, указанных в уведомлении, – 1 декабря 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Отмечается, что налоговое уведомление не содержит информацию о наличии задолженности. Однако, получив его, налогоплательщику необходимо удостовериться в том, что у него отсутствует задолженность за прошлые налоговые периоды, и в случае наличия долга погасить его.

До настоящего времени ещё не все налогоплательщики Псковской области исполнили налоговые обязательства по сроку уплаты 1 декабря 2020 года. По этой причине налоговики не только информируют граждан о том, как своевременно уплатить имущественные налоги в текущем году, но и напоминают о рисках, возникающих в связи с уклонением от этой обязанности.

Работа по принудительному взысканию задолженности проводится налоговыми органами постоянно. В текущем году в суды налоговые органы Псковской области направили 19,7 тысячи заявлений по взысканию задолженности с физических лиц на общую сумму 272,9 млн рублей.

В службу судебных приставов на исполнение предъявлено 9,6 тысячи вступивших в законную силу судебных актов на общую сумму 144,7 млн рублей, работодателям и в банки направлено более 3 тысяч актов на сумму 26,5 млн рублей.

Налоговики обращают внимание на негативные и дорогостоящие последствия неисполнения обязанности по уплате налогов: ежедневное начисление пени, судебное разбирательство, требующее уплаты госпошлины, удержание долга из зарплаты, блокировка расчётных счетов, запрет на регистрационные действия в отношении собственности, влияние публичной информации об исполнительном производстве на рассмотрение заявки на кредит, арест имущества, запрет выезда за пределы России.

Напомним, получить информацию о задолженности можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» или в разделе «Узнай свою задолженность» на Едином портале государственных услуг.

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