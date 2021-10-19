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Какие задачи стоят перед Псковской таможней, рассказал Игорь Ерошин

Начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал, какие задачи стоят перед псковскими таможенниками.

Игорь Ерошин напомнил, что с 29 октября 2020 года Псковская таможня преобразована в таможню фактического контроля.

Он уточнил, что приоритетными направлениями у таможни остались:

  1. ускорение таможенных операций в пунктах пропуска с сохранением полноты и качества контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых в регионе деятельности таможни, в том числе и физическими лицами;
  2. недопущение перемещения запрещенных к ввозу товаров, контрафактной продукции на территорию Евразийского экономического союза;
  3. таможенный контроль после выпуска товаров;
  4. пресечение проникновения на внутренний рынок «санкционных» товаров.

«Впереди у коллектива решение масштабных задач, обозначенных стратегией развития ФТС России», – заметил Игорь Ерошин.

Так, по его словам, коллективу предстоит внедрение новой системы управления рисками, участие в реализации запуска национальной системы прослеживаемости товаров, освоение модели «интеллектуального» пункта пропуска.

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