Какие товары чаще всего пытаются незаконно ввезти через Псковскую таможню

12:13, 19 октября 2021, ПАИ

Начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре рассказал, какие товары чаще всего пытаются незаконно ввезти или вывезти через Псковскую таможню.

По его словам, номенклатура перемещаемых товаров различна. От простых изделий из пластмассы, дерева, металла или трикотажа до сложных установок, станков и целых автоматических заводских линий. Соответственно и при нарушении таможенного законодательства объектом правонарушения может стать любой товар, уточнил Игорь Ерошин.

Среди часто встречающихся товаров, являющихся объектами правонарушений, можно назвать подакцизную продукцию – сигареты, добавил спикер.

«Псковская таможня осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с другими государственными структурами. Мы осуществляем контроль на границе в пунктах пропуска с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. У наших служб разные задачи. А цель одна – обеспечение безопасности государства. Наша работа – в области экономической сферы», – заключил Игорь Ерошин.